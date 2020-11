Benthe

Fleißige Gärtner: Unter Anleitung der Lehrerin Paula Schoemaker haben Jungen und Mädchen der Grundschule Benthe eine Fläche auf ihrem Schulhof bepflanzt. Bereits bei der Schulhofsanierung in den Sommerferien war im Wurzelbereich der an der Grenze des Schulhofs auf dem Gelände der benachbarten Kita stehenden Eiche ein großes Pflanzbeet angelegt worden. Paula Schoemaker, die die Garten-AG an der Schule leitet, hatte nun auf Nachfrage des Teams Ökologie, Klimaschutz großes Interesse mit den Schülern dieses Beet zu bearbeiten. Mit dem Team der Stadt wurde zunächst eine Pflanzenliste beraten und vom örtlichen Gala-Bauer Firma Adam & Schmedes geliefert. Die Kinder waren trotz des regnerischem Wetters mit Begeisterung dabei, die Stauden, Gräser und Zwiebeln in die Erde zu pflanzen.

Alle sind nun gespannt, wie sich das Beet im nächsten Frühjahr entwickeln wird. Die Schüler der Garten-AG werden dazu jeden Dienstag Gelegenheit haben, mit Gießen und Krauten zum Gedeihen der Pflanzung beizutragen. Das Team Ökologie, Klimaschutz will die weiteren Aktionen der Garten AG gerne unterstützen.

Von Dirk Wirausky