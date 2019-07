Weetzen

Vier Jugendliche sind am Montag von der Polizei in Weetzen vorübergehend festgenommen worden. Ein Kleingärtner in der Kolonie Gartenfreunde Weetzen war am späten Nachmittag auf die vier junge Menschen aufmerksam geworden, weil sie sich unberechtigt im Kleingartenbereich aufhielten.

Jugendliche haben Haushaltsgeräte und Werkzeug gestohlen

Die alarmierte Polizei stellte die zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 16 bis 18 Jahren zur Rede. Dabei stellte sich heraus, dass die Jugendlichen Haushaltsgeräte und -zubehör sowie Werkzeug aus einer der Lauben gestohlen hatten. Die Heranwachsenden wurden zur Polizeidienststelle gebracht. Später konnten sie dort von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. dw

Von Dirk Wirausky