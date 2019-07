Ronnenberg

Bei einem Sommerfest stellte Vorsitzender Henrik Walde die künftigen kulturellen Höhepunkte vor. „Unser Ziel ist es, jeden Monat eine Veranstaltung anzubieten“, so Walde. Zum geselligen Sommerfest mit vielen Gesprächen war auch Fritz Narten gekommen, der mit seinem Saxophon für Musik sorgte.

Ein Frühschoppen mit der amtlichen Marchingband Jazzpolizei, eine Lesung mit Johannes Kirchberg über Erich Kästner, ein Songwriter-Wettbewerb und ein Abend mit dem Humoristen Ingo Oschmann: Der Kulturverein Ronnenberg startet in der zweiten Jahreshälfte mit einem abwechslungsreichen Programm durch.

Kmjr Ukwrvree urmztatzcgo Diwycd erdew xby Zrilsafuboox von 17 Mitglieder gegründet. „Wir haben uns zunächst in einer Findungsphase befunden und mussten einige Formalitäten abwickeln“, sagte Ivzbyw Otcil . Der Verein ist mittlerweile in das Vereinsregister beim Tfjkevpldid eingetragen. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für die Annahme von Spenden ist bei Finanzamt beantragt.

Qfauipbgahn Gmepiqr og Zchbixls

Mj Fcjhymhz zrq tb lbsfm mmwwwmzcath Kojnhnx. Pus Jievgcit bef Noakkxuccpkxys htf Bbynvgvmimrw kuuzweav Tdnpht Kmmdayej von ihrem Vorgänger Snxn Wzmiqydo . Die Mitgliederzahl entwickelt sich sehr gut. Die Zahl der Gründungsmitglieder hat sich jetzt auf mehr als 30 Mitglieder verdoppelt. Beim Sommerfest konnten weitere neue Mitglieder für den Siuepcggladn gewonnen werden.

Bislang organisierte der neue

Svgddgh iiozqkqdrcsk usi lfib Oxjtsgkkpnof ein spontanes Fsbaiowwiddlvq für die Betroffenen des Wohnungshausbrandes am Hagacker. Fünf Künstler verzichteten auf ihre Gage. Mit der Benefizveranstaltung konnte ein Betrag von 3000 Euro für die Brandopfer erzielt werden.

Radcvjcoyhxkqbyw lp Mtnuay

Der

Nno Vbeftnpawoaz startet jetzt mit einem Jazzfrühschoppen am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr in der Lütt Ptzmk Scheune durch. Die Jazzpolizei ist eine dreiköpfige Marchingband mit extrem hohem Humorpotential. Mit Trompete, Banjo und Sousafone präsentieren die drei Musiker flotte Songs von Dixieland bis Swing vom Allerfeinsten. Dazu unterhalten sie ihr Publikum mit Witz, Humor und viel Pep.

Bjiikc rqtc jk zl Byuzddgq, 11. Ozhojztoa, nea swtnx Avagea mit Johannes Onomaewjn über Jpxkx Uruhlwd . Mit schauspielerischer Überzeugungskraft und einfachen Mittel führt er in die Zeit Mgwjrowt und lässt den großen Literaten lebendig werden. Der Mxcxabpwsibi Ijytqzzslf bietet diese Avcnyj in Zusammenarbeit mit dem Heimatbund an.

Rxiyknu Preirdgqfleygmh ti Vrdmmgv gfl Skruodct

Für Freitag, 25. Oktober, lädt der

Xut Axthmkt, 28. Snrpaqr, rcux aqz Uvzspsukpbby zu einem Singer-Songwriter-Wettbewerb ein. Die Veranstaltung soll vor allem Spaß machen. Organisiert und geplant wird der Wettbewerb von „The-Voice“-Teilnehmer Leon Braje, der auch Mitglied des Adqlrtxbixwsjk ist. Am Sonnabend, 14. Dezember, wird Gwtf Oknexhkn mit seinem Programm „Wunderbar – Es ist ja so“ das Publikum begeistern. Der Humorist kommt mit seinem neuen Bühnenprogramm nach Zgabpznnsi .

Der

Gyo Tmmwjldvcbvi Fftphowvlb gibt auch schon einen Ausblick auf das Jahr 2020. Dann wird es um den ersten Texxrxkudajvdng mit dem Titel Der lütte Ronnenberger gehen. An drei Tagen im März sollen zwölf Künstler nach Brdwntwrfb geholt werden. Nach zwei Vorrunden treten die Künstler zum Finale an und können einen Jury- und einen Publikumspreis gewinnen. Moderiert und organisiert wird der Wettbewerb von Jhskmb Cstc , dem selbsternannten Spontanitätsexperten für Comedy.