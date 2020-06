Ronnenberg

Prügelei an der Bushaltestelle an der Hamelner Straße am Freitagabend: Nach Auskunft der Polizei war der Auslöser ein Streit zwischen einem 19-jährigen Hemminger und einem 17-jährigen Jugendlichen aus Empelde. Die Auseinandersetzung eskalierte. Der Empelder rief mehrere Familienmitglieder hinzu und es kam in der Folge zu weiteren Auseinandersetzungen mit Körperverletzungen.

Polizei findet Zaunlatte in Fahrzeug

Die alarmierte Polizei musste mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort die Personen auseinanderhalten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und diverse Platzverweise ausgesprochen. Wie viele Personen genau beteiligt waren, konnte die Polizei nicht sagen. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Bei der Durchsuchung eines Fahrzeuges wurde eine Zaunlatte gefunden und als mögliches Schlagwerkzeug sichergestellt. Woher diese Zaunlatte stammt, ist derzeit nicht bekannt. Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Anzeige

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatablauf geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Ronnenberg finden Sie in unserem Ticker.

Von Dirk Wirausky