Ronnenberg

In Ronnenberg ist die Zahl der Corona-Infizierten am Dienstag, 5. Januar, laut Gesundheitsamt der Region Hannover im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Am Montag wurden 48 Personen gemeldet, die sich infiziert hatten, am Dienstag waren es 44 Ronnenberger Bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt wieder unter der 100er-Grenzen, nämlich bei 88,6 (Montag: 104,7). Seit Ausbruch der Pandemie sind in Ronnenberg 399 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Die Aussagekraft der Zahlen sei deshalb äußerst gering, teilte ein Sprecher der Region mit.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 20.030 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Aktuell sind 2758 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Dienstag für die Region Hannover bei 120,7.

Von Dirk Wirausky