Ärger am und rund um den Bolzplatz an der Bröhnstraße in Ronnenberg-Weetzen. Dort hatten in den vergangenen Wochen Jugendliche lautstark Party gefeiert und offenbar etwas zu heftig gegen den Fußball getreten, ein Tor wurde beschädigt. Der Bolzplatz grenzt direkt an Wohnhäuser. Die Folge: Anwohner beschwerten sich bei der Stadtverwaltung und übergaben Bürgermeisterin Stephanie Harms eine Unterschriftenliste. 66 Bürger hatten darauf unterschrieben. Anfang des Monats sperrte die Stadt daraufhin die Anlage.

„Wir wollen die Jugendlichen nicht vertreiben“, sagt Harms dazu. Es sei nicht einmal klar, ob es sich bei allen Konflikten immer um dieselben Personen handele. Es gehe aber nicht, dass Musik auch spät abends in Discolautstärke gespielt werde. Und der hinterlassene Müll wie Pizzakartons und Glasscherben müssten von ihnen auf jeden Fall entsorgt werden, fordert die Bürgermeisterin. Letztlich gehe es auch darum, Verletzungen von Kleinkindern zu verhindern.

Ruhestörungen trotz Sperrung

Inzwischen ist der Bauzaun zum abgesperrten Bolzplatz noch einmal verstärkt gesichert und mit gesonderten Hinweisschildern ausgestattet worden, da laut Stadt weiterhin nächtliche Ruhestörungen auf dem bereits gesperrten Bolzplatz von den Anwohnern gemeldet wurden. Trotz zusätzlicher Sicherungen des Bolzplatzes an der Bröhnstraße hätten sich auch am vergangenen Wochenende wieder Jugendliche nachts auf dem Bolzplatz getroffen, um lautstark Fußball zu spielen, teilte eine Sprecherin der Stadt mit.

In Zusammenarbeit zwischen der Stadt Ronnenberg, der Polizei und den Anwohnern ist es der Polizei Freitagnacht zwischen 1 und 2 Uhr gelungen, acht Personen auf der gesperrten Anlage direkt anzutreffen. Beschädigungen konnten zwar nicht festgestellt werden, dennoch stellte die Stadt gegen die acht Jugendlichen Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Dabei handelt es sich um Heranwachsende im Alter zwischen 20 und 23 Jahren aus Ronnenberg und Gehrden. Weitere Kontrollen sollen folgen.

Von Dirk Wirausky