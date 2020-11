Empelde

Die ersten Wände für das Hauptgebäude stehen bereits, für den Verwaltungstrakt wird in Kürze auch das Fundament gegossen: In Empelde gehen die Arbeiten für den Neubau der zweiten Grundschule zügig voran. Nur sechs Wochen nach der Grundsteinlegung ist auf der Baustelle an der Straße Auf dem Hagen täglich ein deutlicher Baufortschritt zu erkennen. Nach Angaben von Cord Hennies, dem Leiter des städtischen Teams Gebäudewirtschaft, liegen die Arbeiten zwar „etwas im Zeitplan zurück“. Die leichte Verzögerung lasse sich aber voraussichtlich bei den Arbeiten der einzelnen Gewerke wieder aufholen. Das angepeilte Ziel ist nach seiner Einschätzung derzeit nicht in Gefahr. Zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 sollen in der neuen Grundschule Auf dem Hagen Kinder unterrichtet werden.

Zur Galerie Sechs Wochen nach der Grundsteinlegung wächst in Empelde das Hauptgebäude der neuen Grundschule schon sichtbar in die Höhe. Für das Erdgeschoss sind bereits zahlreiche Wände errichtet.

Stadt investiert rund 21 Millionen Euro

Die Stadt Ronnenberg investiert rund 21 Millionen Euro, um auf einem früheren Sportplatz mit einem Grundschulneubau auf die zunehmend steigenden Schülerzahlen zu reagieren. Allein in diesem Jahr waren erneut 118 Erstklässler in Empelde eingeschult worden. Die Theodor-Heuss-Grundschule ist aber als bislang als einzige Empelder Grundschule trotz Containerprovisorien schon fünf- bis sechszügig und platzt buchstäblich aus allen Nähten.

Anzeige

Das Luftbild der Stadt Ronnenberg zeigt den Stand der Bauarbeiten Anfang November. Quelle: Stadt Ronnenberg

Der erste Bauabschnitt für die zweite Grundschule ist unterdessen schon weit vorangeschritten. „Der zweite Teil von der Sohle des Hauptgebäudes wurde in der vergangenen Wochen betoniert“, sagt der kommunale Teamleiter Hennies. Für den Verwaltungstrakt seien bereits die Grundleitungen verlegt worden. Derzeit würden für diesen Gebäudeteil Vorkehrungen getroffen, um das Fundament zu gießen, sagt Hennies. Nur für die geplante Sporthalle haben demnach noch keine Arbeiten begonnen. „Auf diesem Bereich der Baustelle lagert noch Abraum“, berichtet der städtische Teamleiter.

Lesen Sie auch

Hennies kündigt aber bereits ein bevorstehendes Etappenziel an: „Für das Hauptgebäude werden jetzt noch weitere Wände aufgestellt, aber bis Weihnachten sollen schon Teile des Rohbaus für das Erdgeschoss mit einer Decke ausgestattet werden“, sagt er. Im nächsten Jahr beginne dann der Bau des zweiten Geschosses.

Von Ingo Rodriguez