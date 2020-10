Empelde

Der Ausbau des Schulstandortes Empelde nimmt Fahrt auf: Nach einer langen Planungsphase und ersten Vorarbeiten haben nun die Bauarbeiten für den Neubau einer zweiten Grundschule sowie die Erweiterung der Marie-Curie-Gesamtschule begonnen. Am Freitagnachmittag gab die Stadt Ronnenberg gemeinsam mit der Baufirma und Vertretern des beauftragten Architekturbüros feierlich den Startschuss für zwei Millionenprojekte: Für die Grundschule Auf dem Hagen wurde symbolisch der Grundstein gelegt, für das neue Gebäude der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) symbolisch der erste Spatenstich gesetzt.

Angesichts der historischen Doppelzeremonie hatte die Stadt nicht nur Vertreter der Schulen sowie aus Rat und Verwaltung eingeladen. Auch Vorstandsmitglieder von TuS Empelde und Borussia Empelde waren zu den bedeutsamen Veranstaltungen in Empelde gekommen. Immerhin hatten beide Vereine Teile ihrer Sportanlagen für den Bau der zweiten Grundschule opfern müssen. Das hob Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms in ihrer ersten Ansprache am Rand des früheren Fußballplatzes noch einmal deutlich hervor. „Sonst wären wir bei der Standortsuche für einen Grundschulneubau in große Nöte gekommen“, sagte Harms.

Die geladenen Gäste verfolgen in Empelde die Grundsteinlegung für den Neubau der zweiten Grundschule. Quelle: Ingo Rodriguez

Neue Grundschule kostet rund 21 Millionen Euro

Mit der symbolischen Grundsteinlegung für die neue Bildungseinrichtung begann die Doppelparty. Die Stadt Ronnenberg investiert laut Harms rund 21 Millionen Euro, um auf einem früheren Sportplatz mit einem Grundschulneubau auf die zunehmend steigenden Schülerzahlen zu reagieren. Allein in diesem Jahr seien erneut 118 Erstklässler in Empelde eingeschult worden, berichtete Harms. Die Theodor-Heuss-Grundschule sei bereits fünf- bis sechszügig und platze als bislang einzige Empelder Grundschule trotz Container-Provisorien aus allen Nähten. Schon zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 sollen deshalb Kinder im Neubau Auf dem Hagen unterrichtet werden. Nach einer Ansprache von Ulrich Zech vom beauftragten Architekturbüro legte Harms eine Zeitkapsel in den symbolischen Grundstein. Darin eingeschlossen: Baupläne, Kleingeld und eine aktuelle Tageszeitung.

Bürgermeisterin Stephanie Harms (von links) legt im Beisein von Polier Helmut Sondmann, Architekt Ulrich Zech und Cord Hennies von der Stadtverwaltung eine Zeitkapsel in die Öffnung einer symbolischen Grundmauer. Quelle: Ingo Rodriguez

Dass die Bürgermeisterin in ihrer Begrüßung eine kleine Wanderung angekündigt hatte, war allerdings übertrieben: Immerhin liegt das Baugrundstück für den Erweiterungsbau der KGS keine 200 Meter entfernt. Dort hatten sich die Gäste nach der ersten Zeremonie und einem kleinen Fußmarsch auf dem Pausenhof der KGS erneut versammelt – um nun auch den ersten Spatenstich für das künftige Gebäude der fünften und sechsten Klassen zu verfolgen.

Die KGS gibt ihren bisherigen Standort für den fünften und sechsten Jahrgang in Ronnenberg auf, um künftig in Empelde alle Jahrgänge an einem Standort zu vereinen. Laut Harms geschieht dies aus zwei Gründen: Einerseits erspare das zahlreichen Lehrern das zeitraubende Pendeln zwischen den rund drei Kilometer entfernten Standorten, andererseits stehe das freiwerdende Gebäude künftig der benachbarten Grundschule Ronnenberg zur Verfügung. Auch diese Grundschule benötigt mehr Platz – unter anderem wegen der geplanten Einführung eines Ganztagsbetriebes.

Die geladenen Gäste verfolgen auf dem Pausenhof die Ansprachen anlässlich des ersten Spatenstiches für die KGS-Erweiterung. Quelle: Ingo Rodriguez

KGS-Erweiterung kostet rund 15 Millionen Euro

Um diese Pläne zu realisieren, lässt die Stadt für weitere 15 Millionen Euro an der KGS einen Erweiterungsbau für rund 450 Schüler der künftigen fünften und sechsten Klassen errichten. Das Besondere: Für beide Projekte hatte nach zwei anspruchsvollen Vergabeverfahren dasselbe Architekturbüro den Zuschlag erhalten. Nach einer Ansprache des KGS-Leiters Kay Warneke vor der zweiten symbolischen Zeremonie bestätigte Zech als Vertreter der Geschäftsführung die historische Bedeutung des doppelten Festes: Eine Grundsteinlegung und einen ersten Spatenstich auf zwei benachbarten Baugrundstücken an nur einem Tag habe er in 35 Berufsjahren noch nie erlebt, sagte er. Bürgermeisterin Harms hatte zuvor angesichts der künftigen Nachbarschaft von Grundschule und vereinter KGS einen Blick in die Zukunft gewagt: Für manche Kinder sei es schon bald möglich, bis zu 13 Jahre lang durchgehend am neuen Schulstandort in Empelde unterrichtet zu werden.

Von Ingo Rodriguez