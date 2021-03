Neuer Regiobus-Standort in Ronnenberg: Entscheidung soll Ende März fallen

Ronnenberg/Weetzen

Der neue Betriebshof von Regiobus wird in Ronnenberg gebaut. Darauf hatte sich das Unternehmen bereits vor einigen Wochen festgelegt. „Wir sind in der komfortablen Situation, dass zwei Flächen den Anforderungen entsprechen“, sagte Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU). Nun ist auch klar: Bis Ende März will sich Regiobus für einen der beiden möglichen Standorte entscheiden. Das ist das Ergebnis eines nicht öffentlichen Treffens von Vertretern der Stadt und des Unternehmens am Montag.

Harms berichtete am Dienstag während der Ortsratssitzung in Weetzen von dem Treffen. Demnach hat Regiobus eine sogenannte Bewertungsmatrix erarbeitet, die die Flächen an der Stadtgrenze zu Gehrden im Bereich der Kernstadt und im Bahnhofsumfeld in Weetzen miteinander vergleichbar machen soll. Je nachdem, welcher Ortsteil am Ende den Zuschlag bekommt, soll es dort im April zu Informationsveranstaltungen für die Bürger kommen. „Im Idealfall entscheidet der Stadtrat bereits im Mai über eine Ansiedlung“, sagte Harms.

Anfängliche Skepsis ist verflogen

Unabhängig von der Entscheidung für einen der beiden Standort solle es im Ronnenberger Rat auf keinen Fall zu einem ähnlichen Hickhack kommen, wie das in Gehrden der Fall gewesen war, sagte der ehemalige Weetzer Ortsbürgermeister Rüdiger Wilke (SPD), der auch im Rat der Stadt sitzt. In Gehrden hatte sich der Rat letztlich gegen den Bau eines Depots entschieden. Auch Volker Zahn (CDU), der anfänglich skeptisch auf das Projekt geblickt hatte, sagte nun: „Die Vorteile werden sich langfristig entwickeln.“

Bedenken der anwesenden Bürger betreffend einer zusätzlichen Verkehrsbelastung für Weetzen konnten die Politiker ausräumen. Regiobus habe erklärt, dass die Linien sowohl von Ronnenberg als auch von Weetzen aus über die Bundesstraße 217 oder die Kreisstraße in Richtung Gehrden bedient würden. Sogar nach Linderte fahre der Bus über Holtensen, erklärte Ortsbürgermeister Thomas Bensch (SPD). Sein Parteikollege Florian Engler (SPD) verwies, leicht scherzhaft, auf die langen Schließzeiten am Bahnübergang Bröhnstraße. „Wer da einmal gestanden hat, fährst da nicht noch einmal lang“, sagte er. Bezüglich der Regiobus-Mitarbeiter, die aus dem Raum Wunstorf und Eldagsen nach Ronnenberg kommen, äußerten die Politiker die Hoffnung, dass diese ohnehin die gute S-Bahn-Anbindung nutzen werden.

Ronnenberg profitiert von Gehrdener Vorplanungen

Engler sensibilisierte die Verwaltung auch hinsichtlich großer Belastungen für das Stromnetz der Stadt. Harms entgegnete, dass der Bedarf der Firma die Ortsnetze nicht belasten dürfe. In dieser Hinsicht profitiere man von der Vorplanung für Gehrden, die bis zur Absage durch den dortigen Ortsrat schon sehr weit vorangeschritten gewesen sei.

Von Uwe Kranz