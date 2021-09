Ronnenberg

Nach zwei ausgefallenen Stadtfesten hat der Verein Stafero am Sonnabend nun eine andere Veranstaltung auf die Beine gestellt. Beim Oktoberfest im Festzelt am Mühlenrär spielten die Tiroler Pfundskerle für 500 ausgelassen feiernde Gäste.

Mit den österreichischen Musikern verbindet der Stadtfestverein eine enge Freundschaft. Schon mehrmals traten sie in Ronnenberg auf. „Bei unserem Stadtfest wird der Frühschoppen immer super angenommen“, sagte der Vereinsvorsitzende Jörg Bothe. In der Pandemie sei es gar nicht so leicht, Bands zu finden, die bereit sind, trotz der pandemiebedingten Unsicherheiten aufzutreten. Viele Künstler bestünden auch auf ihr Honorar, wenn die Veranstaltung wegen einer behördlichen Anordnung ausfallen muss. Nicht so die Pfundskerle. Sie hätten in diesem Fall auf das Geld verzichtet. Dafür sei Stafero dankbar. „Wir haben eine ganz besondere Beziehung“, sagte auch Vereinsmitglied Gunnar Eicke.

Organisatoren finden Unterstützung im Rathaus

Überhaupt gestaltete sich die Organisation des Festes als schwierig, erzählte er. „Da waren einige Hürden, beim Hygienekonzept angefangen“, sagte Eicke. Schwierig sei vor allem gewesen, herauszufinden, an welche Auflagen man sich konkret halten muss, sagte Bothe. Keine der beteiligten Behörden habe sich vollständig zuständig gefühlt. Schlussendlich hätten die Veranstalter aber doch Hilfe gefunden. „Die Stadt Ronnenberg hat uns unterstützt“, sagte Bothe.

Feuerwehrmusiker haben ersten Auftritt seit zwei Jahren

Bevor die Pfundskerle die Bühne erklommen, sorgte der Musikzug der Ronnenberger Feuerwehr für Stimmung. Musikzugführer Martin Pieper freute sich, dass er mit seiner Truppe endlich wieder auftreten durfte. Das Oktoberfest sei der erste Auftritt seit zwei Jahren gewesen, erzählte er. Auf das Können der Musiker habe sich das Warten augenscheinlich nicht ausgewirkt. „Es ist sehr gut gelaufen“, freute sich Pieper.

Nachdem die Feuerwehrleute die Bühne verlassen hatten, sprach Bürgermeisterin Stephanie Harms ein Grußwort. Dabei stellte sie ihre 3-G-Regeln für den Abend vor: Grundlage schaffen, gemeinsam feiern und glücklich nach Hause gehen waren ihre Empfehlungen für den Abend. Im Anschluss gab es den obligatorischen Fassbieranstich.

Die Tiroler Pfundskerle sorgen für Stimmung im Festzelt. Quelle: Finn Bachmann

„Wir haben richtig Entzugserscheinungen“, sagte Musiker Martin Köhle, bevor dann der Höhepunkt des Festes startete. Über den Auftritt der Pfundskerle freute sich Besucherin Karin Sommer. Die Band spiele gute Stimmungsmusik, erzählte sie. Für Melanie Theek war es dagegen besonders wichtig, nach langen Lockdown-Phasen wieder einmal alle Freunde an einem Ort zu treffen. „Es ist ein Schritt nach vorne“, sagte sie.

Von Finn Bachmann