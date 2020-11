Pattensen-Mitte

Eine 82-jährige Fußgängerin aus Ronnenberg ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 16 Uhr schwer verletzt worden. Das teilt das auch für Pattensen zuständige Kommissariat in Springe mit. Der Unfall ereignete sich auf der Koldinger Straße in Pattensen-Mitte. Die 82-Jährige wollte dort einen Fußgängerüberweg überqueren und wurde von einer 54-jährigen Autofahrerin aus Pattensen angefahren. Die Ronnenbergerin war nach dem Unfall ansprechbar, musste jedoch wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 54-Jährige gab an, dass sie von der tief stehenden Sonne geblendet war und die Fußgängerin so übersehen habe.

Von Tobias Lehmann