Die Probleme mit Feuchtigkeit in den Räumen des Calenberger Senioren- und Pflegestützpunkts bestehen schon deutlich länger, als zunächst bekannt war. Nicht erst seit Oktober 2019, als die Region die Einrichtung in Empelde vorübergehend dichtmachte, weist das Gebäude bauliche Mängel auf. Das geht aus einer Antwort der Region Hannover an die CDU-Fraktion der Region Hannover hervor. Bereits im Jahr 2013, als das Beratungsangebot der Region die Räume bezog, meldeten Mitarbeiter erstmals eindringende Feuchtigkeit im Eingangsbereich.

In den darauffolgenden Jahren informierten die Nutzer der Räume die Region immer wieder über Feuchtigkeitsprobleme, die vor allem in der Teeküche und der Behindertentoilette auftraten. Und immer wieder fanden Gutachter neue Ursachen: eine undichte Drainage an der Außenwand des Gebäudes, eine Verstopfung der städtischen Rohrleitungen, einen baulichen Mangel bei der Erneuerung der Drainage.

Mitarbeiter berichten von Atembeschwerden und Übelkeit

Die Mitarbeiter berichteten von verschiedenen Beschwerden, auch wenn sie sich nur kurz in den Räumen aufhielten: Kopfschmerzen, brennenden Augen, gereizter Nasenschleimhaut, Atembeschwerden, Kurzatmigkeit, Reizhusten, erhöhte Infektanfälligkeit, Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Übelkeit.

Obwohl 2018 schließlich ein Schimmelbefall in Teeküche und Toilette entdeckt wurde, hielten zwei Mitarbeiterinnen den Betrieb des Pflegestützpunkts noch bis September 2019 am Laufen. Als dann jedoch bei einer Heizungsreparatur „eine mögliche Problematik mit dem Trinkwasser hinzukam“, hat die Region den Stützpunkt geschlossen.

„Wir sind erstaunt über die Entwicklungen im Pflegestützpunkt Calenberger Land“, sagte die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Michaela Michalowitz. Es sei unverantwortlich, die Mitarbeiter in diesen Räumen arbeiten zu lassen. „Unser Ziel muss es sein, dass der Bereich Pflege gestärkt wird. Dazu gehört ein intakter Pflegestützpunkt.“ Denn gerade das Thema Pflege sei in einer Gesellschaft, in der die Menschen immer älter werden, von hoher Bedeutung.

Übergangsweise neue Räume bezogen

Die Region betont, dass keine Beratung abgesagt werden musste. Seit der Schließung der Einrichtung vor einem halben Jahr finden die Beratungsgespräche telefonisch statt – trotz „teilweise auftretenden Problemen mit der Telefonanlage, für die HannIT leider noch keine nachhaltige Lösung herbeiführen konnte“, wie die Region mitteilt.

Zudem ist der Pflegestützpunkt Ende März übergangsweise in die ehemalige Jugendhilfestation an der Löwenberger Straße 2a umgezogen, wie Regionssprecherin Sonja Wendt auf Anfrage bestätigt. Wegen der Corona-Pandemie sind Beratungen allerdings weiterhin nur telefonisch möglich.

Der Calenberger Senioren- und Pflegestützpunkt deckt in seinem Zuständigkeitsbereich die Kommunen Ronnenberg, Laatzen, Barsinghausen, Wennigsen, Hemmingen, Pattensen, Gehrden und Springe ab. Die Einrichtung ist unter Telefon (05 11) 70020118 montags bis freitags von 8.15 bis 12 Uhr, montags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr erreichbar.

Schimmel im Pflegestützpunkt: Chronologie der Ereignisse 2013: Erstmals wird der Service Gebäude über eindringende Feuchtigkeit im Eingangsbereich informiert. Die Ursache lässt sich laut Region nicht eindeutig feststellen. Der Bereich werde stetig beobachtet. Dezember 2017: Die Mitarbeiter melden einen möglichen Befall mit Schimmel an den Wänden der Behindertentoilette und der Teeküche der Dienststelle. Es folgen Feuchtigkeitsmessungen und eine vorbeugende Schimmelpilzbehandlung. Frühjahr 2018: Eine Prüfung ergibt eine undichte Drainage an der Außenwand des Gebäudes, die laut Region als Hauptursache der aufgetretenen Feuchtigkeit vermutet und repariert wird. Eine anschließende Raumluftmessung bestätigt keine Schimmelpilzquellen in den Räumen. Oktober 2018: Ein Schimmelpilzbefall tritt an der Wand der Behindertentoilette auf. Die Wand wird saniert. Vermutete Ursache: Restfeuchtigkeit aus dem Vorschaden durch die undichte Drainage. Dezember 2018: Eine Raumluftmessung in den anliegenden Räumen (Flur, Beratungsbüro, Besprechungsraum) schließt eine Kontamination der Raumluft aus. Das Gutachten sieht keine Gesundheitsgefährdung für die Nutzer. Ebenfalls Dezember 2018: Der Fußbodenbelag wirft Blasen, die zunehmend größer werden. Daraufhin werden Teile des Belags ausgewechselt. Januar 2019: Erneut tritt Feuchtigkeit an den Wänden der Teeküche und der Behindertentoilette aus. Eine Leckortung ergibt, dass städtische Rohrleitungen verstopft sind. Frühjahr 2019: Die Stadt Ronnenberg beseitigt die Rohrverstopfung und löst den Wasserrückstau. Der Eigentümer lässt Mängel, die bei der Erneuerung der Drainage entstanden sind, beheben. Untersuchungen der Raumluft auf weitere Schadstoffe und des Wassers auf Legionellen bringen keine Auffälligkeiten hervor. Das Problem gilt als „abschließend beseitigt“. Oktober 2019: Weil die Nutzer noch immer über gesundheitliche Beschwerden klagen, findet eine erneute Untersuchung der Raumluft statt. Ergebnis: leicht erhöhte Konzentration an Schimmelpilzsporen im Flur, im Büro und in der Behindertentoilette. Nach Einschätzung des Gutachters handelt es sich höchstwahrscheinlich um Restspuren von den vorherigen Feuchtigkeitseintritten. Die Einrichtung ist mittlerweile geschlossen, weil bei einer Heizungsreparatur „eine mögliche Problematik mit dem Trinkwasser hinzukam“. Dezember 2019: Ein Gutachter stellt einen kleinflächigen Schimmelpilz an der Wand der Behindertentoilette fest. Eine Gesundheitsgefährdung für die Nutzer bewertet der Gutachter als unwahrscheinlich. Die Region als Mieterin fordert den Eigentümer auf, den Schimmel zu beseitigen. Januar 2020: Der Eigentümer beauftragt eine Fachfirma mit der Ursachenanalyse. Diese empfiehlt, die Eingangstür auszutauschen, eine Lüftungsanlage in der Behindertentoilette einzubauen und die Rohrleitungen in der Behindertentoilette durch einen Drucktest auf mögliche Leckagen zu überprüfen. März 2020: Der Pflegestützpunkt zieht übergangsweise in die ehemalige Jugendhilfestation an der Löwenberger Straße 2a um.

