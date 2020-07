Ronnenberg

Homeoffice, geteilte Arbeitsplätze – die Cornona-Zeit hat im Joballtag vieles auf den Kopf gestellt. Auch die Ronnenberger Verwaltung ist zwangsweise neue Wege gegangen – und will nun darauf aufbauen. In diesen Tagen wird eine neue Telearbeitsregelung vorbereitet. „Corona hat geholfen, dass endlich Schwung in die Sache kommt“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms. Dennoch benötige die Stadt weiteren Büroraum. Drei verschiedene Varianten dafür hat die Verwaltung jetzt vorgestellt.

Die erste Variante hatte Cord Hennies schon vor der Pandemie in Spiel gebracht. Jetzt untermauerte der Leiter des Teams Gebäudewirtschaft diesen Plan mit entsprechenden Zeichnungen: Zu sehen sind sechs Arbeitsplätze, die in Containern im Garten des Rathauses auf der südlichen Seite des Gebäudes errichtet werden sollen. Inklusive der benötigten Sozialräume und einem Besprechungszimmer sind hierfür im Haushalt der Stadt für 2020 insgesamt 300.000 Euro veranschlagt.

Variante zwei: Auf der Brache gegenüber dem Rathaus könnte eine Kita gebaut werden. In der Etage darüber wäre möglicherweise Raum für weitere Büros. Quelle: Uwe Kranz

Einwände des FDP-Ratsherrn Dieter Herbst, die Stadt solle vor einem solchen Kauf zunächst weitere Anmietungen in Empelde prüfen, konterte Harms: Da die Räume voraussichtlich länger als drei Jahre benötigt würden, sei ein Kauf wirtschaftlicher, erklärte sie. Homeoffice und geteilte Arbeitsplätze würden wiederum nicht so viel Einsparungen bei den Büros ermöglichen, dass die Stadt auf die Erweiterungen verzichten könne.

Als zweite Variante brachte Hennies einen Neubau gegenüber dem Rathaus 1 ins Spiel – dort, wo sich neben einem Bolzplatz für Kinder auch noch eine Brachfläche befindet. Die Arbeitsplätze könnten in einer Etage über einer neuen Kita entstehen. Voraussetzung für diese Lösung sei aber, dass die Kita Empelde VI mit zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen wirklich an dieser Stelle gebaut wird. Für diese Einrichtung sind derzeit zwei unterschiedliche Standorte im Gespräch.

Variante drei: Im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses in Weetzen könnten die Fremdenzimmer zu Büroräumen umgenutzt werden. Quelle: Uwe Kranz

Variante drei hatte der SPD-Ratsherr Thomas Bensch mit einem Hinweis wiederbelebt. Er erinnerte die Bürgermeisterin daran, dass die obere Etage des Dorfgemeinschaftshauses Zum Kirschen in Weetzen derzeit nicht genutzt wird. Auch dort könnten Arbeitsplätze der Verwaltung eingerichtet werden. Harms hatte diese Möglichkeit in der Vergangenheit schon prüfen lassen. „Bisher sprachen Gründe des Brandschutzes und der Arbeitssicherheit dagegen“, erklärte sie. Der Saal in einem anderen Teil des Dorfgemeinschaftshauses ist wegen Baumängeln gesperrt. Dennoch sollen die Voraussetzungen in dem Haus an der Hauptstraße nun neu bewertet werden. „Es geht konkret um die sogenannten Fremdenzimmer“, sagte Harms. Sollte es möglich sein, fünf Arbeitsplätze dorthin zu verlagern, wäre die größte Platznot im Rathaus erstmal gelindert, und die Container seien hinfällig.

Risikogruppe bis Jahresende im Homeoffice

Weitere Entlastung könnten die zusätzlichen Regelungen zur Heimarbeit bringen. Rechtlich sind die Corona-Arbeitsplätze für Verwaltungsangestellte, die einer Risikogruppe angehören oder zu Hause mit Kinderbetreuungen belastet sind, noch bis 31. Dezember gültig. Wenn allerdings kein echtes Arbeitszimmer zur Verfügung steht, sei die Grundlage für dauerhafte Heimarbeit nicht gegeben, sagt Harms. Das regele der Arbeitsschutz.

Wo es möglich ist, sollten die Stadtangestellten die Möglichkeit zum Homeoffice und zu geteilten Arbeitsplätzen nutzen, meint Harms. „Wir kriegen das nicht mit allen Arbeitsplätzen hin“, schränkt sie ein. Allein im Team der Bürgermeisterin könnten aber durch Rotation ein bis zwei Büroplätze frei werden.

