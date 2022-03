Politiker kündigen Steuererhöhung in Ronnenberg für 2023 an

Ronnenberg

Um den Haushalt der Stadt Ronnenberg ist es alles andere als gut bestellt. Der Planentwurf der Verwaltung sah im Januar zunächst ein Minus von 7,5 Millionen Euro vor. Inzwischen ist klar, dass vor allem durch Einsparungen im Personalsektor und verbesserte Steuereinnahmen diese Zahl auf etwa 5,5 Millionen Euro reduziert werden kann. Auch weitere Kürzungen in der Verwaltung verbessern das Ergebnis – allerdings in einem geringeren Rahmen. „Das reicht noch nicht, um eine nachhaltige Chance auf Genehmigung des Haushaltes zu erreichen“, stellte Kämmerer Frank Schulz im Finanzausschuss am Donnerstag fest. Mittelfristig komme die Stadt um eine Steuererhöhung nicht herum.

Ronnenberger CDU-Ratsherr: „Bürger sollen Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes beitragen“

Diese Botschaft kam bei den Ausschussmitgliedern an. Jens Williges (Grüne) regte deshalb an, dass sich der Rat schon nach den Sommerferien mit der Ausgestaltung einer solchen Steuererhöhung beschäftigen solle. Allein die CDU-Mitglieder des Ausschusses hatten es eiliger und wollten die Steuererhöhungen bereits für 2022 beschließen. Auch die Bürger müssten ihren Beitrag zur Konsolidierung der Finanzen beitragen, begründete Henning Bitter diesen Vorstoß. Williges bat um Aufschub, da Corona und der Ukraine-Krieg die Menschen derzeit ohnehin finanziell stark belasteten. Die Mehrheit des Ausschusses unterstützte diese Haltung.

Ob der Rat dann eine Erhöhung aller Steuern, die die Stadt erhebt, anheben wird und in welchem Maß, dass wird Teil der Beratungen in der zweiten Jahreshälfte sein. SPD und Grüne signalisierten zumindest, dass aus ihrer Sicht eine Anhebung der Gewerbesteuer das falsche Signal sei, wenn man die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in der Stadt verbessern wolle. Einigkeit herrschte hingegen darin, dass nicht bis zum neuen Haushalt – voraussichtlich im März 2023 – abgewartet werden soll. Die entsprechenden Erhöhungen sollen mit Jahresbeginn 2023 Gültigkeit erhalten, um unnötige Bürokratie zu vermeiden.

Ronnenberger Verwaltung sucht nach weiterem Einsparpotenzial

Schulz erhofft sich von der Steueranpassung eine Mehreinnahme für die Stadt in Höhe von rund einer halben Million Euro. Das würde – zusammen mit den anderen Anpassungen und der Argumentation mit Mehrausgaben für Corona und die Flüchtlingsunterbringung – reichen, um den Haushalt genehmigungsfähig zu machen, prognostizierte er. Insgeheim hatte er damit gerechnet, dass der Ausschuss die Steuererhöhung bereits für 2022 empfehlen würde, räumte er ein. So fehlt der Verwaltung im aktuellen Entwurf des Etats noch genau dieser Betrag. Die Verwaltung müsse sich nun beraten, wo noch ein entsprechendes Einsparpotenzial vorhanden ist. Am Montag wolle man dem Verwaltungsausschuss einen entsprechenden Vorschlag machen. Der Haushalt soll planmäßig vom Rat am Donnerstag, 24. März, verabschiedet werden.

Wie in den beiden vorangegangenen Beratungen in den anderen Ausschüssen beantragte die CDU erneut auch für die Bereiche 0 und 1 des Haushalts eine pauschale Kürzung aller Sach- und Dienstleistungen um 15 Prozent. Henning Bitter konkretisierte aber, dass dieser Wert lediglich durchschnittlich erreicht werden soll. Für Williges war der Antrag aber auch in dieser Form „ungeeignet“. Da bestimmte Positionen im Fachbereich nicht kürzbar seien, müsse die CDU auch deutlich machen, dass in anderen Bereichen mehr gespart werden müsste, um durchschnittlich 15 Prozent zu erreichen. Die Mehrheit aus SPD, Grünen und der Linken lehnte den Vorschlag ab.