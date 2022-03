Garbsen/Ronnenberg

Kurioser Zeugenaufruf der Polizei Garbsen am Mittwochnachmittag: Sie suchte einen Garbsener Hausbesitzer, dessen Zaun Ende vergangenen Jahres arg beschädigt wurde. Ermittler in Ronnenberg hatten den Täter, aber keinen Geschädigten.

Die Sachbeschädigung war der Polizei Ronnenberg im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren auf einem Silbertablett serviert worden. „Im Rahmen eines aktuell laufenden Ermittlungsverfahrens wurde auf einem sichergestellten Handy ein Video gefunden, das Ende des letzten Jahres aufgenommen wurde“, schreibt Garbsens Polizeisprecherin Angela Brettschneider. Darauf zu sehen sei „ein namentlich bekannter Täter, der mit den Fäusten so stark gegen einen Gartenzaun aus Holz schlägt, dass die Spitzen der Zaunlatten abbrechen.“

Fahndungsfoto: So sieht der beschädigte Zaun aus. Quelle: Polizei Garbsen

Videoausschnitt: Der Täter beschädigte den Zaun arg und ließ sich dabei filmen. An den genauen Tatort konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern. Quelle: Polizei Garbsen

Täter erinnert sich nicht an den genauen Tatort

Das Problem: An den genauen Tatort konnte sich der Täter nicht mehr erinnern. Nach seinen Angaben war der Gartenzaun „irgendwo in Garbsen“, so die Sprecherin, „wo genau, konnte er nicht sagen.“ Die Polizei bat erfolgreich um Zeugenhinweise und zeigte ein entsprechendes Foto. Im Video ist eine Siedlung von Einfamilienhäusern zu erkennen, zwischen denen sich gepflasterte Fußwege befinden. Eine Anzeige lag der Polizei nicht vor.

Zeugen haben die Stelle kurz nach der Veröffentlichung auf haz.de wiedererkannt. Sie liegt an einem Fußweg zwischen Granatstraße und dem Schwarzen See. Die beschädigten Teile des Zaunes hatte der Besitzer inzwischen entfernt. Die Polizei hat den korrekten Zeugenhinweis am Donnerstag bestätigt.

Von Simon Polreich