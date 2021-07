Empelde

Friederike Erhart strahlt über das ganze Gesicht. Zahlreiche Bürger sind der Einladung der Quartiersmanagerin zum „Hannah“-Aktionstag in die Löwenberger Straße gefolgt. „Es ist die erste, große Outdoor-Veranstaltung nach dem monatelangen Lockdown“, sagt sie fröhlich. Die Pandemie habe die Arbeit des Quartierstreffs zum Erliegen gebracht. Seit Juni könne sie aber endlich wieder Veranstaltungen anbieten – unter strengen Hygieneregeln. Die große Besucherzahl beim gemeinsamen Kaffeetrinken beispielsweise habe gezeigt, wie sehr den Menschen die Treffen vor Ort gefehlt hätten.

Beim „Hannah“-Aktionstag ist mit Kaffee und Kuchen auch für eine Stärkung gesorgt. Quelle: Heidi Rabenhorst

Mit dem „Hannah“-Aktionstag wollte die Quartiersmanagerin auf das Lastenrad gleichen Namens aufmerksam machen und es vorstellen. „Damit ist man auch ohne Auto mobil“, sagt Erhardt. Das Rad eigne sich unter anderem für Einkäufe, den Transport von Getränkekisten, kleinere Umzüge sowie den Transport von Sperrmüll oder Gartenabfällen. „Aber auch einem Ausflug mit zwei Kindern steht damit nichts im Weg.“

Sie selbst nutze das Rad regelmäßig für Einkäufe für Veranstaltungen im Quartierstreff, sagt Erhardt. „Es ist bei uns stationiert, das ist perfekt.“ Auch ohne den Elektromotor sei „Hannah“ leicht zu fahren. Das Rad hat acht Gänge, einen stabilen Gepäckträger und ist verkehrssicher ausgestattet, inklusive Schloss und Abdeckplane.

Lastenrad kommt bei Nutzern gut an

Klaus Tuschinsky vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Region Hannover unterstützt die Aktion. Er erklärt an diesem Tag nicht nur die Technik des Lastenrades. „Für die eine oder andere Dame musste ich auch den Sattel tiefer stellen“, verrät er schmunzelnd. Dieses freundliche Angebot nahm Brigitte Jakab gern in Anspruch. „Ich hätte nicht gedacht, dass das Rad so leicht ist. Das macht richtig Spaß“, sagt sie begeistert nach ihrer ersten kleinen Ausfahrt.

Brigitte Jakab (links) lässt sich von Quartiersmanagerin Friederike Erhart alles Wissenswerte zu „Hannah“ erklären. Quelle: Heidi Rabenhorst

Reservierung im Internet nötig

Nutzer können „Hannah“ im Quartierstreff Empelde ausleihen. Zuvor muss das Rad im Internet unter www.hannah-lastenrad.de reserviert werden. Eine Buchung direkt über den Quartierstreff ist nicht möglich. Abholen und zurückbringen kann man das Lastenrad jeweils montags und mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr beim Quartierstreff an der Löwenberger Straße 22 in Empelde. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 8 60 42 14.

Von Heidi Rabenhorst