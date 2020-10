Empelde

Aufgeregt hüpft Lea von einem Fuß auf den anderen. Gespannt wartet die Fünfjährige mit dem ebenfalls fünf Jahre alten Muhannad auf den ersten Autofahrer, den sie mit ihrem selbstgemalten Bild und mahnenden Worten dafür sensibilisieren will, langsam zu fahren. Insgesamt haben sich nun zwölf Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Seegrasweg gemeinsam mit der Polizei dafür eingesetzt, dass die Fahrer an der Kita-Einfahrt auf die Bremse treten.

„In letzter Zeit ist es vermehrt zu Beschwerden gekommen, dass hier zu schnell gefahren wird“, sagt die Kontaktbeamtin des Polizeikommissariats Ronnenberg, Katrin Hofmann. Gemeinsam mit ihrer Kollegin von der Polizeistation Empelde, Claudia Tamkus, hat sie die Aktion begleitet. Manchen Autofahrern sei nicht klar, dass hier nur mit sieben Kilomtern pro Stunde gefahren werden darf – die Zufahrt ist als Spielstraße ausgewiesen.

Polizei setzt auf Prävention

An diesem Morgen ist jedoch alles anders. Die meisten Autofahrer halten sich an die Geschwindigkeit. „Wir schenken ihnen aber trotzdem ein Bild“, verrät Lea verschmitzt. Die Mühe soll sich schließlich ja gelohnt haben. „Wir wollen mit unserer Aktion darauf hinweisen, dass hier Schritttempo gilt und Kinder spielen", sagt Hofmann. Es geht um Prävention und Sensibilisierung. „Wir wollen keine Strafzettel verteilen“, so Hofmann.

Die angesprochenen Fahrzeuglenker zeigen sich verständnisvoll. „Ich finde die Aktion gut und fahre hier immer im Schritttempo“, sagt Gerd Baumert, der sein Kind täglich zur Kita bringt. Auch Frauke Rohland achtet immer auf die zugelassene Geschwindigkeit. „Hier spielen viele Kinder und als Mutter ist man natürlich besonders vorsichtig“, sagt die Empelderin.

Ein Kleintransporter ist zu schnell unterwegs

Ein junger Mann war mit seinem Kleintransporter dann aber doch etwas zu schnell. Nach der eindringlichen Ermahnung durch die, versprach aber auch er ihnen, sich beim nächsten Mal an die zulässige Geschwindigkeit zu halten.

Ein positives Fazit zieht auch Polizistin Hofmann. „Unsere Aktion ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Wohl auch deshalb sind heute alle besonders langsam gefahren“, sagt sie. Sie hofft, dass sich die Autofahrer an die zulässige Geschwindigkeit halten – auch ohne Polizeipräsenz. Die Aktion soll keine Eintagsfliege bleiben: „Wir werden immer mal wieder kontrollieren“, kündigte Hofmann an.

