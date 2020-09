Raser in Ronnenberg: Stadt misst Geschwindigkeiten auf ihren Straßen

Linderte

Die Mitarbeiter des Ronnenberger Bauhofs haben genug Informationen gesammelt. Nach einer Woche können sie das Verkehrszählgerät in Linderte wieder abmontieren. Die Messung ist Teil einer Informationsbeschaffung in mehreren Stufen. Der Bauhof betreut alle Geräte, mit der die Stadtverwaltung den Straßenverkehr überwacht und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer ermittelt.

Dieses Verkehrszählgerät arbeitet eher anonym. Es hängt hoch an einer Laterne gegenüber der Alten Kapelle. Die meisten Autofahrer nehmen es gar nicht wahr. „Das Gerät misst sehr genau, kann sogar unterscheiden zwischen Auto und Lkw und deren Länge“, sagt Dirk Vetter vom Bauhof.

Am Ortseingang Linderte erhalten Autofahrer nun eine Rückmeldung über ihre Geschwindigkeit. Beim ersten Test ist die Einstellung allerdings noch nicht optimal, Zahl und Smiley sind auf der Anzeige nicht gut zu erkennen.. Quelle: Stephan Hartung

Das Gerät messe die Geschwindigkeit der Fahrzeuge und deren Anzahl sowie Datum und Uhrzeit – ohne die Kennzeichen zu erfassen. „Und die Ergebnisse sind schnell ausgelesen und werden von der Software sehr detailgenau dargestellt, mit Excel-Tabellen, PDF-Dokumenten und Torten-Diagrammen“, sagt Vetter. Eine Woche lang hing das Gerät an seinem Standort und ermittelte auf diese Weise, wie schnell die Fahrzeuge zu welcher Tageszeit unterwegs sind. Die Auswertung dauert maximal einen Tag. Konsequenzen für zu schnelle Autofahrer hat das zunächst nicht – vielleicht später, wenn an dieser Stelle verkehrsberuhigende Maßnahmen oder Tempo 30 als Reaktion auf allzu viele Verstöße angeordnet werden.

Meldungen aus der Bevölkerung bestimmen die Standorte

Die Stadt Ronnenberg besitzt zwei Verkehrszählgeräte dieser Art. In jeder Woche werden sie an neuen Standorten aufgehängt. Beschwerden von Anwohnern über Häufungen von Geschwindigkeitsübertretungen gibt es schließlich aus allen Stadtteilen. Vor Linderte war Weetzen an der Reihe, nun geht es nach Ronnenberg – und so weiter, bis irgendwann alle Ortsteile an der Reihe waren. „Die Standorte machen wir auch davon abhängig, ob wir aus der Bevölkerung oder den Ortsräten darauf hingewiesen werden, wo Autos zu schnell unterwegs sind – beispielsweise wie zuletzt am Kindergarten in Weetzen“, erzählt Thomas Rode, der die Geräte für die Stadt Ronnenberg als Untere Verkehrsbehörde betreut.

So sieht das Verkehrszählgerät aus. Quelle: Stephan Hartung

Wenn häufige Geschwindigkeitsverstöße ermittelt werden, kann – quasi zur Abschreckung – eines von zwei sogenannten Tempoinfogeräten zum Einsatz kommen. Dabei misst das Gerät die Geschwindigkeit – blitzen darf es aber ebenfalls nicht. Denn nachdem die Region Hannover eine Kooperation der Stadt Ronnenberg mit der Gemeinde Wennigsen ausgebremst hat, darf die Stadt auch weiterhin keine Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Stattdessen zeigt das Tempoinfogerät bei überhöhter Geschwindigkeit einen roten Smiley an. Bis Einhaltung des Tempolimits lächelt das Gesicht auf dem Display dagegen in grüner Farbe.

„ Tempoinfogeräte sind nicht teuer“

„All diese Geräte sind gut. Davon möchten wir gern mehr haben“, sagt Rode. Ein weiteres Gerät sei bereits beantragt und im nächsten Haushalt vorgesehen. „Mit etwa 2500 Euro ist das auch nicht teuer“, sagt er. Nach seinen Beobachtungen sowie den Rückmeldungen, die er bezüglich dem Tempoinfogeräte erhält, „fahren die Leute langsamer, weil sie die Geräte sehen. Aber nach ein paar Wochen haben sie sich an die Geräte gewöhnt und vergessen sie wieder.“ Daher mache es Sinn, oft die Positionen zu wechseln und sie in verschiedenen Ortsteilen einzusetzen.

Nach einem ersten Test auf der Strecke vom S-Bahnhof Linderte in Richtung Ortschaft musste Christian Horsch vom Bauhof noch an die Einstellungen justieren. Die Helligkeit auf dem Display war zunächst noch nicht optimal, Zahl und Smiley auf der Anzeige noch nicht gut zu erkennen. Kurz darauf passt aber alles – und Horsch machte sich gemeinsam mit Kollegin Izabella Serdak auf den Weg in Richtung Ortseingang Poggenburg, um dort das zweite Tempoinfogerät zu installieren.

Von Stephan Hartung und Uwe Kranz