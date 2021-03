Ihme-Roloven

Wegen einer Rauchentwicklung in einem Heizungsraum mussten die Ortsfeuerwehren Ihme-Roloven und Ronnenberg in der Nacht zu Sonnabend ausrücken. Zu einem Brand kam es in dem Haus an der Wettberger Straße in Ihme-Roloven allerdings nicht.

Gegen Mitternacht wurde der Feuerwehr der Rauch in einem Anbau gemeldet. Da bei einem möglichen Brand auch das angrenzende Wohnhaus gefährdet gewesen wäre, rückten die Ortswehren mit 49 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen an.

Beim Eintreffen stellten die Helfer fest, dass die Heizungsanlage in dem verrauchten Anbau sehr heiß war. Ein offenes Feuer konnten sie aber nicht finden. Zwei Trupps rückten unter Atemschutz vor und schalteten die Anlage ab, um sie dann zu kühlen. Letztlich wurde der Anbau mit einem Belüftungsgerät rauchfrei gemacht.

Die Feuerwehr Ihme-Roloven montierte später noch zur Kontrolle die Verkleidung der Heizung ab. Danach konnte das Haus wieder an die Bewohner übergeben werden. Verletzt wurde niemand.

Von Uwe Kranz