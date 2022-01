Ronnenberg

Soll die Stadt Ronnenberg am 17. Mai eine Regenbogenflagge vor dem Rathaus hissen? Und wenn ja: Wie lange darf sie dort hängen bleiben? Die Fraktionen im Rat der Stadt haben dieses Thema kontrovers diskutiert – und noch keine Entscheidung getroffen. Von allen Seiten deutet sich zwar grundsätzlich die Zustimmung für dieses Zeichen für Solidarität mit Schwulen, Lesben, Trans- und Intersexuellen an. Alle anderen Umstände müssen in der kommenden Ratssitzung am 23. Februar geklärt werden.

Die SPD-Fraktion hatte den Antrag für die Solidaritätsbekundung am 17. Mai gestellt. „Gott sei Dank leben wir im 21. Jahrhundert“, sagte Fraktionschef Fabian Hüper. Es wundere ihn aber, dass es noch notwendig sei, ein solches Zeichen zu setzen. Sascha Goetz (FDP) ging die Initiative dagegen nicht weit genug. Die Flagge solle vor dem Rathaus während des gesamten sogenannten pride month bis in den Juni hinein hängenbleiben, forderte er – auch wenn klar sei, dass damit kein Fall von Diskriminierung verhindert werden könne.

Dem Vorschlag, die Fahne längere Zeit zu nutzen, schloss sich auch Jens Williges (Grüne) an. Es gehe dabei nicht um politische Meinungen, sondern um Menschenrechte.

Keine einheitliche Meinung bei CDU und AfD

Gerald Müller (CDU) erklärte dagegen, seine Fraktion täte sich schwer mit dem Antrag. Man wolle keine Symbolpolitik betreiben. Man habe nichts gegen ein einmaliges Aufhängen der Fahne, alles weitere bedürfe aber einer weiteren Abstimmung innerhalb seiner Fraktion, ansonsten müsse diese uneinheitlich abstimmen.

Die Flagge soll vor dem Ronnenberger Rathaus gehisst werden. Quelle: Uwe Kranz

Deutlicher zeigte sich die Uneinigkeit in den Aussagen der AfD: Während Jürgen Lorenz den Antrag ablehnte, um keinen Präzedenzfall für andere Gruppen zu schaffen, erklärte sein Fraktionschef Marko Nickel, die Fahne könne ruhig für einen Tag oder eine Woche aufgehängt werden – nur nicht auf Dauer. Für Volker Zahn (CDU) bringt dagegen das Flaggen allein nichts. „Das Handeln und Tun muss stimmen“, sagte er.

Erinnerung an historisches Datum Das Hissen der Regenbogenflagge gilt als Zeichen der Ablehnung von Ausgrenzungen, denen Menschen immer noch ausgesetzt sind, die vom gängigen Geschlechterschema und Heterosexualität abweichen. Das Datum soll an den 17. Mai 1990 erinnern. Damals hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen, Homosexualität nicht mehr als Krankheit zu werten. Seit 2005 weisen Homo-, Trans-, Bi- und Intersexuelle jedes Jahr am 17. Mai mit Aktionen auf die weiterhin andauernden Diskriminierungen hin. ir

Einem Aufschub zu Gunsten einer ausführlichen Beratung in allen Fraktionen wollte sich die SPD letztlich nicht verschließen. Bis zum 17. Mai sei auch nach der nächsten Ratssitzung noch ausreichend Zeit, eine entsprechende Flagge zu besorgen. Außerdem, erklärte Hüper anhand der sich abzeichnenden Tendenzen der Fraktionen, „dürfte es keine Überraschung mehr sein, wie die Sache ausgeht“. Bei der kommenden Beratung soll es aber auch darum gehen, wie die Verwaltung intern mit den Themen Solidarität und Toleranz umgeht. Entsprechende Anfragen von Goetz sollen dann beantwortet werden.

Von Uwe Kranz