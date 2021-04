Weetzen

Dass Regiobus auf Ronnenberger Gebiet einen neuen Betriebshof errichten will, stand bereis seit Anfang Februar fest. Jetzt hat sich das Unternehmen, das auch ein Gelände nahe der Ronnenberger Biogasanlage ins Auge gefasst hatte, auf eine Fläche in Sichtweite des Bahnhofs Weetzen festgelegt.

Eine Entscheidung, die für Aufatmen im Rathaus sorgt. „Wir sind erleichtert, das hilft uns bei der weiteren Planung“, sagt Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms. Sie denkt dabei an die Ausweisung künftiger Bau- und Gewerbegebiete, die in der Nähe einer Regiobus-Betriebsstätte attraktiv sein könnten.

Der Park-and-ride-Parkplatz, der sich gegenüber des Bahnhofs Weetzen befindet, soll im Zuge der Regiobus-Ansiedlung erweitert werden. Quelle: Stephan Hartung

Am Donnerstagabend hatte Regiobus das Ergebnis einer internen Prüfung mitgeteilt, wonach das Areal an der Bröhnstraße zwischen der Park-and-ride-Anlage und der Bundesstraße 217 die Anforderungen an einen modernen Busbetriebshof am besten erfülle. Welche Vor- und Nachteile in der Abwägung zwischen Weetzen und Ronnenberg genau den Ausschlag gegeben haben, teilte Regiobus nicht explizit mit; die Rede war nur von „wirtschaftlichen Gesichtspunkten“. Nach Information dieser Zeitung war jedoch ein gewichtiges Argument die Tatsache, dass in Weetzen ein fußläufiger Anschluss zum S-Bahnhof und damit eine ideale Verbindung der Regiobus-Bediensteten zu ihrem Arbeitsplatz besteht.

Ortsrat Weetzen tagt zum idealen Zeitpunkt

Details werden Vertreter von Regiobus und Region Hannover erst am Dienstag, 13. April, mit einer sogenannten Bewertungsmatrix vorstellen. An diesem Tag hat der Ortsrat Weetzen seine reguläre Sitzung, der über die Standortentscheidung abstimmen muss – ein in der ursprünglichen Tagesordnung nicht aufgeführter Punkt, der nun nachträglich aufgenommen wurde. Los geht es um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Regenbogenschule.

„Dass der Ortsrat Weetzen ohnehin tagt, ist ideal, weil wir so keine Zeit verlieren“, sagt Harms. Der weitere politische Gang der Dinge: Am 21. April trifft sich der Verkehrsausschuss, genau eine Woche später der Verwaltungsausschuss. Am Mittwoch, 5. Mai, muss der Rat der Stadt Ronnenberg abstimmen. Und wenn doch noch etwas schief geht? Das glaubt die Bürgermeisterin nicht: „Parteiübergreifend hat sich die deutliche Mehrheit schon für den Standort ausgesprochen. Eine Zustimmung dürfte nur noch Formsache sein.“

Damit wäre ausgeschlossen, dass doch noch die Fläche an der Ronnenberger Biogasanlage das Rennen macht – und auch, dass der neue Betriebshof komplett von der Kommunalpolitik abgelehnt wird. Harms ist optimistisch. „Wir werden kein neues Gehrden haben“, sagt sie und spielt damit auf die Vorgänge in der Nachbarkommune an. Denn zunächst hatte Regiobus eine Fläche auf Gehrdener Gebiet favorisiert, der Rat der Stadt lehnte dieses Vorhaben und damit eine mögliche Ansiedlung aber im Herbst 2020 ab.

Regiobus plant in Weetzen mit einer Fläche von neun Hektar. Vorgesehen ist auch eine Erweiterung der Park-and-ride-Anlage. Seitens der Region gibt es zudem Planungen, die Straßenmeisterei Ronnenberg an dem Standort mit anzusiedeln. Außerdem wird über den Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände nachgedacht – ob als Betriebs-Kita der Regiobus oder in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg, ist noch nicht klar. „Da ist alles möglich, das werden weitere Gespräche zeigen“, sagt Bürgermeisterin Harms.

Von Stephan Hartung