Nicht Wennigsen, Seelze oder Springe: Das neue Depot von Regiobus soll in Ronnenberg gebaut werden. Das hat das Unternehmen am Freitagmittag gegenüber Bürgermeisterin Stephanie Harms bestätigt. Zur Wahl stehen in der Stadt allerdings noch zwei unterschiedliche Flächen, die beide „gegenüber den Gebieten in den anderen Kommunen deutliche Vorteile aufweisen“.

Ersatz für Standorte in Eldagsen und Wunstorf

Regionbus hat laut Harms die Stadt Ronnenberg gebeten, umgehend die baurechtlichen Voraussetzungen für den Neubau zu schaffen. Mithilfe einer Bewertungsmatrix wolle man nun schnellstmöglich die Vor- und Nachteile der Flächen an der Biogasanlage in Ronnenberg und am Ortsrand von Weetzen miteinander vergleichen und eine endgültige Entscheidung über den neuen Standort treffen. Geplant ist ein zentrales Busdepot als Ersatz für die Standorte in Eldagsen und Wunstorf, die im Gegenzug geschlossen werden sollen. In einem Innovationsprojekt soll der Schwerpunkt auf Elektro- und Wasserstoffantriebe gelegt werden. Weitere Details der aktuellen Planung sind noch nicht bekannt.

Alle Fraktionen in Ronnenberg begrüßen Entscheidung

Anders als in Gehrden, wo sich der Rat im Herbst 2020 gegen die Ansiedlung des Depots entschieden hatte, haben in Ronnenberg bereits alle Fraktionen im Rat der Stadt signalisiert, dass sie die Entscheidung von Regiobus begrüßen.

