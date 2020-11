Ronnenberg

Das Ziel der Politiker im Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz der Stadt Ronnenberg ist eindeutig: Bei neuen Verhandlungen zur Ansiedlung eines Betriebshofes der Firma Regiobus in der Stadt soll es nicht zu einem Desaster wie in Gehrden kommen. Nachdem der dortige Rat das Projekt des Busunternehmens Anfang Oktober gekippt hatte, bewerben sich gleich mehrere Kommunen um das neue Depot. Parteiübergreifend haben sich die Mitglieder des Ronnenberger Fachausschuss jetzt aber offen für neue Verhandlungen gezeigt.

Verwaltung hat Kontakte bereits aufgenommen

Auslöser für die Diskussion war ein SPD-Antrag, mit dem der Rat Bürgermeisterin Stephanie Harms mit Gesprächen mit Regiobus und der Region Hannover beauftragen sollte. Stattdessen gab es allerdings eine Aussprache über das Thema – und Berichte der Bürgermeisterin über entsprechende Kontakte, die die Verwaltung auch ohne politischen Auftrag bereits aufgenommen hatte.

Anzeige

Demnach sieht die Bürgermeisterin in den Kommunen Seelze, Springe, Wennigsen und Pattensen weitere Bewerber um die Ansiedlung von Regiobus. Das Unternehmen habe „die Resettaste gedrückt“, wie Harms erklärte. Zunächst soll ein Quadrant definiert werden, in dem der Betriebshof errichtet werden soll. „ Ronnenberg wird auf Grund seiner Lage immer in diesem Quadranten liegen“, ist sich Harms sicher.

Nicht allein Flächen in Weetzen sind im Fokus

Wie schon im vergangenen Jahr, als zunächst Gehrden den Zuschlag erhalten hatte, will die Bürgermeisterin erneut offen in neue Gespräche mit Regiobus gehen. Genau wie der Gesprächspartner werde auch die Verwaltung eine Bewertungsmatrix erarbeiten, unter welchen Bedingungen eine Ansiedlung im Stadtgebiet infrage komme. Dabei müsse der Fokus allerdings nicht allein auf zwei Flächen in Weetzen liegen, die vom dortigen Ortsbürgermeister Thomas Bensch wieder ins Gespräch gebracht worden sind. „Auch im Ronnenberger Stadtgebiet gibt es noch Flächen, über die noch gar nicht gesprochen worden ist“, erklärte sie vielsagend.

Neben dieser und einer weiteren Fläche an der B 217 in Weetzen kommen laut Bürgermeisterin Stephanie Harms noch andere Flächen in Ronnenberg für die Ansiedlung in Betracht. Quelle: Ingo Rodriguez

Gleichzeitig kündigte Harms eine Sondersitzung des Ausschusses am 26. November in der Aula der Marie-Curie-Schule an, in der Vertreter des Busunternehmens und der Region Hannover über den Stand der Planungen berichten wollen.

„Wir wollen knallharte Zusagen “

Die Mitglieder des Ausschusses machten aber auch gleich ihre Anforderungen an eine Verhandlung mit Regiobus klar. Aufgrund der bereits vorliegenden Belastungen der Stadt mit Großküche und Feuerwehrtechnischer Zentrale (FTZ) erwarte man ein „Entgegenkommen“ der Region, sagte Volker Zahn ( CDU). „Wir wollen knallharte Zusagen.“ Seine Partei hatte einen Katalog mit insgesamt 28 Fragen bei der Bürgermeisterin eingereicht, den diese jetzt nach und nach beantworten will. Hermann-Josef Mersch ( CDU) stellte zudem fest, dass Regiobus in der Vergangenheit ein wahres Feuerwerk an angeblichen Vorteilen abgebrannt habe. Nun solle das Unternehmen die Nebelkerzen herausnehmen und Klarheit in die eigenen Vorstellungen bringen. „Wir wollen kein zweites Gehrden werden“, sagte er.

Noch mehr in Richtung Unterstützung der Ansiedlung tendiert Antragsteller SPD: Auch er sehe mögliche Vorbehalte, räumte Paul Krause ein. Der Betriebshof sei allerdings ein Beitrag zur Daseinsvorsorge für die Menschen der Region, und Ronnenberg sei ein sehr geeigneter Standort dafür. Für die Grünen ist der Betriebshof mit der geplanten Einführung von alternativen Antrieben in die Fahrzeugflotte überdies ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Für die Verhandlungen mit der Region fordern die Grünen aber auch „ein Entgegenkommen auf anderen Feldern“ und stellen klar: „Eine gute Zusammenarbeit der Projektpartner darf keine Einbahnstraße sein.“

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz