Die Region Hannover und Regiobus können durchpusten: Nach der Abstimmungspleite in Gehrden, die sehr viel Zeit gekostet hat, kann die Planung des neuen Depots in Weetzen jetzt endlich starten. Die Ronnenberger Politiker haben dabei nicht den Fehler gemacht, sich in einem internen Standortstreit zwischen der Kernstadt und Weetzen aufzureiben und das Millionenprojekt am Ende noch zu gefährden.

Ausführlicher Vergleich der Standorte

Auf diese Weise trübt nichts die unverhoffte Freude in der Stadt über die zweite Chance, dass Depot nach Ronnenberg zu holen. Dazu beigetragen hat vor allem Regiobus mit einem ausführlichen und transparenten Vergleich beider Standorte mit einem eindeutigen Ergebnis, einhergehend mit dem Versprechen, auch den weiteren Prozess mit großer öffentlicher Beteiligung zu führen.

Chance für neue Gewerbeansiedlungen

Klar ist, dass nicht jeder Arbeitsplatz auf dem Betriebshof in Zukunft mit einem Ronnenberger besetzt sein wird. Der innovative Standort mit weithin reichender Strahlkraft wird aber über die Regionsgrenzen hinaus mit Ronnenberg und Weetzen und nicht mit Gehrden verbunden sein. Die Hoffnungen in der Stadt, dass sich das auch in anderen Bereichen, wie neuen Gewerbeansiedlungen, auszahlt, ist daher nicht unberechtigt.

Von Uwe Kranz