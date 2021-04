Ronnenberg

Auf einer Fläche von 9,2 Hektar will die Firma Regiobus in den kommenden Jahren einen neuen Betriebshof am Ortsrand von Weetzen bauen. Als ein Leuchtturmprojekt der Verkehrswende wird der Bau angepriesen, mit dem außer der Elektromobilität auch der Einsatz von Wasserstoffantrieben gefördert werden soll. Neben der für das Busdepot versiegelten Fläche ist in der Folge zumindest für den Bereich westlich der Bahnlinie eine erhöhte Verkehrsbelastung zu erwarten. Aber was haben der Ort und die Stadt von dem Millionenneubau?

Regiobus lehnt Kompensationsgeschäfte ab

Auf keinen Fall werde es zu Kompensationsgeschäften kommen, hatte Regiobus-Geschäftsführerin Elke von Zadel im Weetzener Ortsrat betont. „Wir suchen einen Standort, an dem wir willkommen sind“, erklärte sie. Politik und Verwaltung hat sie dabei in Ronnenberg offenbar komplett auf ihrer Seite. Nach Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) hatte auch Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch (SPD) die Ansiedlung öffentlich begrüßt. Der Ortsrat empfahl anschließend dem Rat der Stadt einstimmig die Zustimmung. Von dort kommen bereits ähnliche Signale.

„Die Stadt Ronnenberg wird durch den Bau des Betriebshofes zukünftig auf der Einnahmeseite (über verschiedene Quellen) ihre Finanzkraft verbessern können“, prognostizierte Bensch während der Ortsratssitzung. Darunter versteht der Ortsbürgermeister vor allem Steuereinnahmen, wie er später ausführte. Neben Gewerbesteuereinnahmen, die allerdings geringer ausfallen als bei einem „normalen“ Gewerbebetrieb, setzt er auf den Zuzug von Regiobus-Arbeitnehmern, die wiederum ihre Einkommenssteuer in Ronnenberg bezahlen würden. Zudem könnte auf diese Weise der zuletzt hohe Verlust an Arbeitsplätzen in der Stadt teilweise kompensiert werden.

Schon jetzt sucht Regiobus neue Mitarbeiter

Auch sein Vorgänger im Amt, Rüdiger Wilke (SPD), erklärte im Ortsrat, er würde sich freuen, wenn wieder mehr Weetzener im Dorf arbeiten könnten. In der Vergangenheit seien größere Arbeitgeber wie die Zuckerfabrik oder die Schachtanlage nach und nach weggebrochen. Elke von Zadel machte in diesem Zusammenhang Mut: Schon jetzt sei das Unternehmen auf der Suche nach Mitarbeitern im Fahrdienst auf den Buslinien und in den Werkstätten.

Eine „sehr alte“ Belegschaft kündige aber für die kommenden Jahre einen zunehmenden Bedarf an Mitarbeitern an, meinte die Regiobus-Geschäftsführerin. Zudem kündigte sie beratende Gespräche mit Beschäftigen an den Standorten in Wunstorf und Eldagsen an, die für den Neubau geschlossen werden sollen. In einigen Fällen könne ein Umzug ins nähere Umfeld des neuen Betriebshofes hilfreich sein. Berufsein- und Umsteiger aus Ronnenberg sollten sich schon jetzt überlegen, ob sie nicht eine Ausbildung an einem heutigen Standort beginnen wollen, um später in Wohnortnähe arbeiten zu können. Etwa 250 Mitarbeiter sollen nach den aktuellen Planungen ab dem Jahreswechsel 2026/2027 in Weetzen beschäftigt werden.

Ronnenberger müssen ihre Hausaufgaben machen

Bis dahin müssen aber auch die Politik in Ronnenberg und Weetzen sowie die Verwaltung ihre Hausaufgaben machen und die entsprechende Infrastruktur herstellen. Neben einem neuen Baugebiet, das die Möglichkeit zum Zuzug verbessert, wäre auch die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes in der Nachbarschaft möglich. Im Sog der Regiobus könnte dies möglicherweise gut vermarktet werden – was wiederum die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt verbessern würde.

Um die Kaufkraft der Regiobus-Mitarbeiter in Weetzen zu halten, könnten zudem neue Einkaufsmöglichkeiten und Gelegenheiten zur Pausengestaltung – mit einem Café oder Restaurant – geschaffen werden. Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist in Wetzen schon jetzt die beste in ganz Ronnenberg.

„Mehr Vorteile als Nachteile für Weetzen“

„In Weetzen entsteht der größte und modernste Standort“, kündigte von Zadel an. Eine weitere Zusammenlegung von Standorten komme aber nicht infrage. „Es macht keinen Sinn, das gesamte Umland von einem Standort aus zu betreiben“, sagte sie mit einem Verweis auf die dann anfallenden Leerkilometer der Busse.

Die Weetzener müssen also nicht befürchten, dass auf die bevorstehende Großbaustelle ein weiterer Ausbau zu einem Megabetriebshof folgt. „Ich sehe mehr Vorteile als Nachteile in dem neuen Betriebshof“, fasste CDU-Ortsratsmitglied Volker Zahn die Betrachtung zusammen – auch wenn sich unter den Vorteilen noch einige befänden, die sich erst Stück für Stück in der Zukunft entwickeln müssten, betonte Bensch.

Von Uwe Kranz