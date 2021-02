Ronnenberg

Wer hat Bäume an der Ihmer Landstraße gefällt? Im zuständigen Fachausschuss der Stadt Ronnenberg herrschte darüber Rätselraten. Entlang der Regionsstraße liegen die Gewächse auf einem etwa zehn Meter breiten Streifen auf der Seite. Augenscheinlich war an den Bäumen nichts auszusetzen gewesen. „Der Bestand an sich war vital“, urteilte Ausschuss-Mitglied Hermann-Josef Mersch. Doch auch im Rathaus wusste niemand so recht eine Antwort. Erst Herrmann Haller, Vorsitzender des Realverbandes Ronnenberg brachte jetzt Licht ins Dunkel: Es handele sich um eine Maßnahme der Verkehrssicherung, erklärte er.

Ratlose Gesichter im Ronnenberger Rathaus

Er sei massiv befremdet, sagte Mersch aufgrund seiner Beobachtungen in dem Waldstück gegenüber dem Sportplatz der SG 05 Ronnenberg. Aber auch Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Ökologie im Rathaus, konnte zunächst keine Erklärung geben, zumal auch Bauhofleiter Björn Gaschler eine Beteilung seiner Abteilung verneinte. Die Straßenmeisterei der Region Hannover informiere die Verwaltung eigentlich im Vorfeld einer solchen Maßnahme. Das sei hier nicht geschehen, sagte Unterricker.

Anzeige

Eine spätere Anfrage bei der Straßenmeisterei ergab dann auch keine Beteiligung der Regionsmitarbeiter an der Rodung. Auch das Forstamt sei nicht beteiligt worden, erklärte Astrid Wendt, die bei der Stadt Ronnenberg für den Baumschutz zuständig ist. Sie konnte die Lage zumindest insofern klären, als es sich bei der Fläche um Privatbesitz handele.

Aufklärung in die Sache brachte letztlich Herrmann Haller. Dem Ronnenberger Landwirt gehört ein benachbartes Stück des Waldes an der Ihmer Landstraße, dessen langgezogene Kurve er als den „Halbmond“ bezeichnet. Das Stück Straße zwischen dem Sportheim der SG 05 und dem Abzweig nach Ihme-Roloven war einst als Begradigung der Verbindung nach Devese gebaut worden. „Die ursprüngliche Strecke verlief über die Kükenmühle“, erklärt er.

Bäume sind Gefahr für den Straßenverkehr

Bei dem Baumbestand, der jetzt gefällt wurde, handele es sich um Wildwuchs. Er selbst erinnere sich an eine Aufforderung der Region Hannover von vor zwei oder drei Jahren, diesen einzudämmen, da einige Bäume eine Gefahr für den Straßenverkehr auf der Ihmer Landstraße bedeuteten. Dem sei der Besitzer jetzt wohl nachgekommen. Er selbst habe auch eine solche Aufforderung erhalten. Letztlich habe sich aber herausgestellt, dass seine eigene Fläche nicht betroffen sei.

Lesen Sie auch Verwaltung pflanzt 105 neue Bäume

Die Frage der Ausschussmitglieder, was mit der Fläche nun geschehe, konnte Haller auch nicht beantworten. Gemäß der üblichen Vorgehensweise äußerte Unterricker die Erwartung, dass entsprechend den Fällungen wieder Bäume nachgepflanzt werden. Das sollte aber wohl diesmal mit Bedacht geschehen, da sonst in wenigen Jahren eine ähnliche Fällaktion drohen würde.

Von Uwe Kranz