Empelde

Die Theodor-Heuss-Schule in Empelde ist seit Juli 2017 mithilfe der damaligen Flüchtlingspaten der Grundschule und der Schulsozialarbeiterin Katharina Hansen als Initiatorin ein Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (SOR). Patin ist die ehemalige Bürgermeisterin Stephanie Harms. In diesem Jahr geht es bei dem Jahresprojekt der SOR um das Thema Kinderrechte.

Hansen rief in diesem Zusammenhang die Kinder und deren Eltern in einem Brief dazu auf, die Kinderrechte bildlich darzustellen, „damit diese auch ohne Schrift, ohne Wörter und Sprache leicht zu verstehen sind“. Dazu erhielten alle Kinder eine Übersicht über die zehn wichtigsten Kinderrechte und sollten diese mit ihren Eltern besprechen. „Mir ist es wichtig, dass auch in den Elternhäusern die Kinderrechte präsent und bekannt sind“, betont die Sozialarbeiterin. Die auf den ersten Blick geringe Resonanz von sechs Bildern sieht Hansen positiv: „Man könnte sagen ,nur sechs Bilder‘, aber ich sage: ,immerhin sechs Bilder‘ von Kindern, die sich auf freiwilliger Basis intensiv mit der Thematik beschäftigt haben. Jedes dieser Bilder verdeutliche eine liebevolle und aufmerksame Auseinandersetzung mit dem Thema.

„Vollständige“ Familie neben Adoptiveltern dargestellt

Die Mädchen und Jungen haben die Bilder in ihren Ferien gemalt – zum Beispiel Celia aus der zweiten Klasse, die ausdrücken möchte, dass jedes Kind ein Recht auf Familie hat. Sie beschreibt ihr Werk: „Es ist wichtig, dass man Familie hat. Wenn man alleine ist, kann man sich selbst kein Mittagessen machen.“ Ihr Bild zeigt links eine „vollständige“ Familie und daneben Adoptiveltern, ein Kind und die „Vermittlerin“, die sich alle über eine gelungene Adoption freuen. „Bei einer solchen Intention bekomme ich Gänsehaut. Es macht mich sprachlos“, sagte Hansen.

Das Werk stammt von Zaineb aus einer dritten Klasse und stellt alle zehn Kinderrechte dar, weil sie sich nicht nur für eines entscheiden konnte, wie sie erklärt. „Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und habe dafür viel Zeit von meinen Eltern bekommen“, sagt Zaineb stolz, die fast die gesamten Ferien an ihrem Bild gemalt hat. „Ich hoffe, die, die nicht lesen können, können erkennen, was ich gemalt habe“, sagt sie.

Harms, die auf eigenen Wunsch die Patenschaft für die SOR an der Theodor-Heuss-Schule fortführen darf, war indes voll des Lobes für die kleinen Künstler: „Ihr seid großartig“, sagte sie. Auch Schulleiterin Verena Kebsch-Jandel bedankte sich bei den Schülern. „Die Bilder waren in der Aussagekraft so prägnant, dass die Ergebnisse uns alle berührt haben“, resümiert Hansen. Bis auf weiteres sind die Bilder im Eingangsfoyer der Schule zu sehen.

Von Uwe Kranz