Benthe

Wenn der Künstler Nigel Packham an seinen Werken arbeitet, geht es aber immer um „poppigen Expressionismus“, wie er es selbst nennt. Der 69-Jährige will mit seinen Bildern Gesellschaftskritik üben und Anregungen zur Erweiterung der Wahrnehmung anbieten. Davon können sich ab Sonntag, 30. August, die Besucher im Kunstraum Benther Berg ein eigenes Bild machen. Packham zeigt in den Räumen an der Bergstraße 3 seine neue Ausstellung – mit einer Auswahl von Bildern, die in den vergangenen zwei bis drei Jahren in seinem Atelier in Hannover-Badenstedt entstanden sind.

„Kunst ist kein Zuckerschlecken“ – diesen Titel hat der Künstler seiner Bilderschau aus einem ganz bestimmten Grund gegeben: „Kunst ist keine einfache Angelegenheit, weil sich die Menschen zu viel mit Statussymbolen und alltäglichen Aufgaben beschäftigen und dabei Inhalte vernachlässigen“, sagt der geborene Engländer. Er will mit seiner Malerei zum Nachdenken anregen. „Pforten der Wahrnehmung“, so hat er deshalb eine kleine Serie von Exponaten genannt, die den Betrachter einladen sollen, ihren ersten Eindruck zu erweitern.

Anzeige

Nigel Packham zeigt im Kunstraum ein kleineres Bild, das sich vor dem eigenen Hintergrund verschieben lässt. Quelle: Ingo Rodriguez

Weitere HAZ+ Artikel

Seit 2014 Mitglied im Kunstraum Benther Berg

Packham hat in England begonnen, Kunst zu studieren. Er blieb der Liebe wegen jedoch nach einem Aufenthalt in Deutschland, zog 1975 nach Hannover und beendete sein Kunststudium in Braunschweig. Seit 2014 ist er Mitglied im Kunstraum Benther Berg. Die städtischen Räume, in denen der Verein seit 1997 Künstlern eine Plattform bietet, nutzen die Mitglieder etwa alle vier Jahre auch für eigene Ausstellungen. Packham präsentierte in Benthe zuletzt 2016 eine Reihe seiner Werke. Bei seiner Neuauflage will er den Besuchern auch anhand von Skizzen die Entstehung seiner poppigen Malerei erläutern.

Im Kunstraum gelten Corona-Regeln

Die Ausstellung wird am Sonntag, 30. August, um 11 Uhr eröffnet und bleibt bis zum 27. September in den Räumen. Wegen weiterhin drohender Corona-Infektionen will Kristina Henze vom Kunstraum ihre Begrüßungsansprache auf der Eingangstreppe vor dem Gebäude halten. Anschließend dürfen Besucher nacheinander jeweils in sechs Zweiergruppen und mit Mund-Nasenschutz durch die Ausstellungsräume flanieren.

Packham wird auch nach der Eröffnung an jedem Sonntag in den Räumen Fragen persönlich beantworten. Wegen der Corona-Krise hat er die junge Künstlerin Birgit Wilhelms aus Hannover dazu eingeladen, im Kunstraum während der Zeit seiner Ausstellung ebenfalls eine Reihe ihrer Handplastiken zu präsentieren. „Aus Solidarität, weil in der Corona-Krise keine Ausstellungen möglich waren und Künstler dann auch nichts verkaufen können“, sagt Henze. Vom Verkauf seiner Werke lebt auch Packham. Seine Exponate kosten zwischen 250 und 3500 Euro.

Nigel Packham zeigt im Kunstraum großformatige Werke, die aus mehreren Teilen bestehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Werke sind immer sonnabends von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr und nach Absprache zu sehen. Weitere Informationen sind im Internet auf der Seite www.kunstraum-benther-berg.de zu finden.

Von Ingo Rodriguez