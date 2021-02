Ronnenberg

Schon seit 2016 ist Pastor Thomas Mayer im Kirchenkreis Ronnenberg kein Unbekannter mehr. Solange sei er dort bereits als Bereitschaftspastor im Einsatz, wie der 54-Jährige erzählt. Dieser Job habe ihn im Grunde durch den gesamten Kreis geführt. „Ich habe in fast allen Gemeinden schon einmal jemanden vertreten, der krank oder verreist war. Ich bin gut rumgekommen“, sagt er zufrieden. Lediglich ein „ganz paar kleine Kapellchen“ fehlten ihm noch in der Sammlung.

Nun hat Mayer bereits im November vorübergehend eine Art feste Stelle übernommen: Er vertritt Pastorin Rebecca Brückner während ihrer Elternzeit. Er sei also noch etwa ein Jahr lang, bis voraussichtlich Ende Januar 2022, Pastor der Michaeliskirche in Ronnenberg und der dazugehörigen Kapellengemeinde in Ihme-Roloven.

Allerdings – und es sei ihm sehr wichtig, dass das deutlich wird – übernehme er diese Stelle mit der stetigen Unterstützung von Superintendentin Antje Marklein und Pastorin Marion Klies – die ebenfalls in der Gemeinde tätig sind – sowie vielen weiteren Kollegen im Kirchenkreis, die ihm bei seinen neuen Aufgaben zur Seite stehen.

Mayer besetzt eine halbe Stelle in Ronnenberg

Er besetze jetzt eine halbe Stelle in Ronnenberg als Pastor, erläutert Mayer seine aktuelle Beschäftigung. Früher habe dem gebürtigen Hamelner, der inzwischen in Hannover-Ricklingen lebt, besonders die Arbeit mit Jugendlichen am Herzen gelegen. „Ich habe immer viel Pfadfinderarbeit gemacht“, erzählt er. Jungen Menschen den Zusammenhang zwischen Gott und der Natur beizubringen, sei ihm wichtig und habe ihm stets Freude bereitet.

Das tue es natürlich immer noch, stellt er klar, und doch wandele sich der Fokus im Laufe des Lebens. Deshalb sei er neben seiner Tätigkeit als Pastor noch beim Stephansstift in Hannover im Bereich der Diakonie und der Altenseelsorge tätig.

Weiterhin habe immer die Kirchenmusik eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. „Ich bin an einem ökumenischen Gemeindezentrum aufgewachsen“, berichtet der Pastor. Obwohl er evangelisch getauft sei, in seiner Schüler- und Studentenzeit die Orgel in seiner Gemeinde gespielt habe, habe er auch den Kirchenchor in der katholischen Gemeinde nebenan geleitet.

Großes Interesse an Zusammenarbeit der Konfessionen

Aufgrund dieser Erfahrungen habe er bis heute großes Interesse an der Zusammenarbeit der verschiedenen Konfessionen und diese prägten seine alltägliche Arbeit und sein Denken, sagt er. Nach der Schule und dem Theologiestudium ging er für das Vikariat nach Einbeck. Im Anschluss war er rund 20 Jahre lang in einer sehr kleinen Gemeinde tätig. „In Hämelschenburg zwischen Hameln und Bad Prymont“, präzisiert er das. Im Anschluss daran folgte eine Umstellung, weil er eine vergleichsweise ziemlich große Gemeinde übernahm. „Ich war dann Pastor im Flecken Aerzen“, berichtet Mayer. Dieser liege etwa 60 Kilometer südwestlich von Hannover, ebenfalls im Landkreis Hameln-Pyrmont. Die vielen Erfahrungen aus jener Zeit lasse er jetzt in seine Arbeit im Kirchenkreis Ronnenberg einfließen, sagt er.

Und nun freue er sich weiterhin auf die vielen neuen Begegnungen, die Zusammenarbeit mit den Menschen und den regen Austausch mit den Gemeindemitgliedern. Er habe schon einige Menschen in Ronnenberg kennengelernt, berichtet er. Bislang sei die Erfahrung durchweg positiv.

Von Janna Silinger