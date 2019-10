Ronnenberg

Die Beamten des Ronnenberger Polizeikommissariats haben in der Nacht zu Sonntag einen Hinweis auf ein auffälliges Fahrzeug erhalten. Ein Transporter war gegen 2.15 Uhr auf der Bundesstraße 217 in der Ortsdurchfahrt unterwegs. Der Fahrer fuhr unsicher und in Schlangenlinien.

Die Suche der Polizei hatte auf der Straße Mühlenrär Erfolg. Dort konnten die Polizisten das Fahrzeug stoppen und den Fahrer kontrollieren. Der 26-Jährige, der am Steuer saß, war augenscheinlich deutlich alkoholisiert. Er willigte freiwillig in einen Atemalkoholtest ein, einen Wert von 2,43 Promille ergab. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

Von Uwe Kranz