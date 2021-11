Ronnenberg

Als Schulträger ist die Stadt Ronnenberg gesetzlich verpflichtet, fortlaufend Schülerzahlenprognosen für die jeweils kommenden zehn Jahren zu erstellen. Die Fortschreibung der zurückliegenden Versionen zeigt jetzt auf, dass es trotz der Bemühungen der Stadt mit dem Neubau einer Grundschule Auf dem Hagen vor allem in den Empelder Grundschulen mittelfristig wieder eng werden könnte. Diese Möglichkeit bezieht sich allerdings auf das Eintreffen von bestimmten Wachstumsfaktoren, wie zum Beispiel Zuzug durch Wohnungsbau.

In drei Grundschulen eine 1. Klasse mehr

Fakt sind zunächst einmal die aktuellen Schülerzahlen, die einem von der Verwaltung vorgelegten Bericht zu entnehmen sind. Darin wird aufgelistet, dass in allen Bereichen die Anzahl der Jungen und Mädchen, die im Schuljahr 2020/2021 eine Einrichtung in Ronnenberg besucht haben, zugenommen hat. Einen Rückgang gab es lediglich in der Grundschule Benthe, wo zwei Schüler weniger verzeichnet wurden. Im Vergleich zum Schuljahr 2019/2020 wurden im Stadtgebiet aber insgesamt 36 Grundschüler mehr verzeichnet. An den Grundschulen in Empelde, Ronnenberg und Weetzen wurde daraufhin jeweils eine erste Klasse zusätzlich eingerichtet.

Auch im Sekundar-I-Bereich (plus 28) und Sekundar-II-Bereich (plus 30) der weiterführenden Schule wurden ähnliche Zuwächse gezählt. Die Marie-Curie-Schule (MCS) besuchten damit im abgelaufenen Schuljahr 1534 Mädchen und Jungen. Mit 984 hatte davon die Mehrzahl auch ihren Wohnsitz in Ronnenberg. Für die KGS sind das gute Hinweise darauf, dass das Ziel des Schulträgers eine entsprechende Auslastung der MCS weiterhin die 9-Zügigkeit nach Möglichkeit beizubehalten. Dadurch soll eine verbesserte Auslastung in der gymnasialen Oberstufe aufgebaut werden. Die Verlegung der Klassenstufen 5 und 6 aus Ronnenberg in einen Neubau am Standort Empelde soll die Attraktivität der KGS dort zusätzlich steigern.

Prognose bietet Ausblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen

Um einen möglichst genauen Ausblick auf die Auslastung der Grundschulen zu gewähren, hat die Verwaltung die Meldezahlen der bereits geborenen Kinder bis 2028 zugrunde gelegt. Danach wurden rechnerische Daten genutzt. In mehreren Varianten blickt die Prognose darauf, wie sich die Zahlen entwickeln, wenn keine Wachstumsfaktoren, wie Inklusion oder Wohnungsbau, eingerechnet werden und welche Entwicklung erwartet werden muss, wenn diese Faktoren ihren maximalen Wert erreichen. Die Wahrheit liegt dann irgendwo dazwischen.

„Die statistischen Werte zur Entwicklung der Schülerzahlen an den jeweiligen Schulstandorten verdeutlichen, dass es an einzelnen Standorten und in einzelnen Jahrgängen zu Kapazitätsproblemen in Ronnenbergs Grundschulen kommen kann“, heißt es zusammenfassend in der Auswertung der Prognose. Je nachdem, welches Prognosemodell zugrunde gelegt würde, stellten sich die Kapazitätsprobleme mehr oder weniger verschärft dar.

Wohnungsbau hat potenziell die größten Auswirkungen

Vor allem der nach dem Maßnahmenprogramm des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) ins Auge gefasste Wohnungsbau stellt die Planer vor die größten Herausforderungen. So geht die Prognose von bis zu 70 zusätzlichen Grundschülern für Empelde und 80 für Weetzen aus. Im Rahmen der Erweiterung der Regenbogenschule in Weetzen für den Ganztagsbetrieb bis 2026 kommt nach dem Bericht dort nur einer zusätzliche Erweiterung auf drei Züge in Betracht. Eine dem Fachausschuss im Juli 2021 präsentierten Grafik wird sogar von einem Neubau der Schule gesprochen, der möglicherweise wirtschaftlicher sein könnte.

Probleme sind in Benthe nicht zu erwarten. Dort wird der Standort ebenfalls für den Ganztagsbetrieb baulich vorbereitet. Ähnliches gilt für die Grundschule in Ronnenberg, wo nach dem Umzug der Marie-Curie-Schule genug Raum für Ganztag und Schülerzuwachs vorhanden sein dürfte.

Überraschend fällt die Prognose für Empelde aus, wo die Stadt Auf dem Hagen derzeit eine neue dreizügige Grundschule baut. Zusammen mit der bestehenden Theodor-Heuss-Schule (THS) soll ab dem Schuljahr 2022/2023 in bis zu sechs Zügen unterrichtet werden. Im Worst-Case-Szenario der Schülerzahlenprognose reicht dies mittelfristig möglicherweise nicht aus. „Soweit über die Sechszügigkeit hinaus weitere Klassenverbände beschult werden müssen, ist in erster Linie deren Unterbringung im Bestand der THS denkbar“, heißt es dazu im Bericht. Anstelle der künftig geplanten drei Züge werden dort derzeit mehr als fünf Züge unterrichtet. Kurzfristig könnten zusätzliche Klassenverbände auch über die bereits vorhandenen Container-Einheiten in der THS beschult werden.

Von Uwe Kranz