Ronnenberg

Die Netzbetreiber Transnet und Tennet treiben die Planungen für die Stromautobahn Südlink voran – auch wenn inzwischen offenbar klar ist, dass diese nicht wie geplant 2025 in Betrieb gehen kann. Trotzdem sind nun wohl bald auch in Ronnenberg Anzeichen für die Südlinkplanung zu erkennen: Mit dem Jahresbeginn sollen hier biologische Kartierungsarbeiten als Grundlage für das Planfeststellungsverfahren beginnen.

Der Netzbetreiber Tennet rechnet laut Sprecherin Ulrike Hörchens damit, dass es vier Jahre dauern wird, die rund 700 Kilometer lange Trasse von Brunsbüttel und Wilster nach Großgartach und Grafenrheinfeld fertigzustellen. „Selbst 2026 wird inzwischen eng“, hieß es dazu im November bei Tennet. Auf diesem Weg soll die Trasse auch von Gehrden kommend an der südwestlichen Stadtgrenze entlang über Ronnenberger Territorium führen.

Aktionszeiträume orientieren sich an Lebenszyklen

Die Kartierungszeiträume orientieren sich nach Angaben der Netzbetreiber an den verschiedenen Lebenszyklen von Fauna und Flora in der Region. Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art, wie kartiert wird. Je nach Bedarf würden Begehungen oder Sichtbeobachtungen, manchmal aber auch Fänge mit Hand oder Kescher sowie das Ausbringen von Lockstöcken angewendet, heißt es in einer Ankündigung.

Für ihre Arbeit müssen die Kartierer land- und forstwirtschaftliche sowie private und öffentliche Wege nutzen. Im Einzelfall müssten sogar Grundstücke betreten oder befahren werden, kündigen die Netzbetreiber an. Bei den Einsätzen, die zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden pro Tag dauern könnten, würden im Regelfall keine Schäden verursacht. Sollte es doch zu Schäden kommen, könnten diese bei Transnet und Tennet angezeigt werden. Sie würden dann zeitnah beseitig oder in voller Höhe entschädigt.

Liste betroffener Grundstücke liegt im Rathaus aus

Betroffene Eigentümer würden von Transnet und Tennet im Vorfeld informiert, versprechen die Unternehmen. Eine Liste der betroffenen Grundstücke liegt im Rathaus der Stadt Ronnenberg bis zum voraussichtlichen Ende der Maßnahme am 31. Oktober 2020 zur öffentlichen Einsicht aus.

Fragen und Mitteilungen zu diesen vorbereitenden Arbeiten können Einwohner an die TransnetBW GmbH, Telefon (08 00) 3 80 47 01, E-Mail suedlink@transnetbw.de sowie Tennet TSO GmbH, Telefon (09 21) 5 07 40 50 00, E-Mail suedlink@tennet.eu richten.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz