Auf etlichen Straßen in Ronnenberg gilt Tempo 30. Nur auf einigen wenigen Regions- und Landesstraßen dürfen Verkehrsteilnehmen noch 50 Stundenkilometer fahren. Das will die Mehrheit der Politiker im Ronnenberger Rat nun ändern – und machen dabei immer mehr Fortschritte. Auch der Bereich Ihmer Tor im Ortsteil Ronnenberg soll bald zur Tempo-30-Zone werden. Die Region Hannover gab jetzt grünes Licht für das Tempolimit.

Wenig Hoffnung für die Holtenser Straße

Nach Aussage von Teamleiter Thorsten Arndt ist die Verwaltung gerade dabei, eine Begründung für das Vorhaben zu schreiben. Dann könnten auf der Ortsdurchfahrt die entsprechenden Schilder aufgestellt werden. Den Grünen im Rat geht das aber nicht weit genug. Sie wollen auch auf den weiteren Durchgangsstraßen Empelder Straße, Ronnenberger, Berliner, Nenndorfer und Vörier Straße sowie der Straße Lindenbrink Tempo 30 durchsetzen. Für die meisten dieser Abschnitte hatte sich die Stadt bereits vergeblich um die Aufnahme in ein Modellprojekt des Landes beworben. Wenig Hoffnung haben die Beteiligten bezüglich der Holtenser Straße in Linderte. Dort ist das Land Niedersachsen als Baulastträger zuständig.

Die meisten Politiker der anderen Ratsfraktionen befürworten ebenfalls Tempo 30 auf den Durchgangsstraßen – wenn auch nicht, um mehr Radfahrern aus Sicherheitsgründen die Nutzung der Straßen zu ermöglichen, wie die Grünen ihre Initiative begründen. Mehrere Anträge hatten die Fraktionen und Gruppen im Rat diesbezüglich bereits an die Stadt gestellt. Der Antrag der SPD-Fraktion zum Ihmer Tor wurde nun schneller erfüllt als erwartet. Grundlage ist eine neue Haltung bei der Region, die es erleichtert, Tempo 30 auch auf Durchgangsstraßen vorzuschreiben.

Noch nichts Neues zum Lindenbrink in Linderte

Anfragen der Stadtverwaltung zu Tempolimits auf weiteren Straßen laufen bei der Region bereits, wie Arndt berichtet. Demnach hat sich die Region zum Lindenbrink in Linderte aber noch nicht geäußert. Auf der Ronnenberger Straße stehen dagegen demnächst Sanierungsarbeiten an, bei denen auch die Einrichtungen für Radfahrer verändert werden sollen. Arndt regte deshalb an, die neuen Verkehrsverhältnisse zunächst abzuwarten.

Da die Berliner Straße wegen seiner breiten Rad- und Gehwege nicht so sehr im Fokus der Grünen steht, erneuerten diese lediglich ihren Antrag, Tempo 30 auf der Nenndorfer Straße zu forcieren.

Indes zeichnet sich auch in anderen Kommunen ein Interesse an, für Regionsstraßen Tempo 30 vorzuschreiben. Wie Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms berichtet, hat Conrad Vinken, Leiter Verkehr des Fachbereichs Verkehr bei der Region Hannover, eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema initiiert. Bis diese Gruppe Ergebnisse erzielt, müssen sich die Ronnenberger Tempo-30-Befürworter wohl noch gedulden müssen.

