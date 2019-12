Ronnenberg

Der Haushaltsentwurf der Stadt Ronnenberg für das Jahr 2020 weist keine Defizite aus. Mit dieser positiven Botschaft hat Bürgermeisterin Stephanie Harms am Mittwochabend das 698 Seiten starke Werk im Rat der Stadt vorgestellt. Allerdings erreicht der von ihr präsentierte Entwurf der Verwaltung das Ziel eines minimalen Überschusses von 5600 Euro nur mithilfe von Steuererhöhungen. Zudem rechnet das Zahlenwerk für das kommende Jahr bei den Gesamtschulden mit dem Überschreiten der 100-Millionen-Euro-Grenze.

Im Vorjahr war das geplante Plus mit 4200 Euro noch geringer gewesen. Die Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss sehen allerdings besser aus, sodass Kämmerer Frank Schulz für 2019 mit Einem Überschuss von etwa 1,4 Millionen Euro rechnet, mit denen die Kassenkredite weiter abgebaut werden können. „Das ist ein erfreulicher Effekt“, stellte er fest.

Harms : Ohne Steuererhöhung kein ausgeglichener Haushalt

Unerfreulicher für die Ronnenberger ist es allerdings, dass es für 2020 nicht gelungen ist, den ausgeglichenen Haushalt ohne Steuererhöhungen hinzubekommen. Und trotz der avisierten Mehreinnahmen droht laut Prognose für die drei Folgejahre dennoch ein Minus. Die Folge: Die in den vergangenen Jahren stetig abgebauten Kassenkredite, die Ende 2020 die 10-Millionen-Grenze erreichen sollen, würden in den Folgejahren wieder auf etwa 12 Millionen Euro ansteigen.

Wie Harms berichtete, hatten die Planer der Verwaltung das Finanzierungsloch im Entwurf für 2020 in der ersten Runde von 3,4 Millionen Euro unter anderem durch Streichungen und Verschiebungen im zweiten Durchgang auf rund 674.000 Euro reduziert. Auch positivere Steuerschätzungen und die Reduzierung der Regionsumlage für die Stadt hatten dazu beigetragen. „Das heißt für 2020 ist ein ausgeglichener Haushalt nur durch Steuererhöhungen möglich“, fasste die Bürgermeisterin zusammen. Oder im Umkehrschluss: „Um Steuererhöhungen zu vermeiden, müssten demnach weitere rund 674.000 Euro eingespart werden.“

Trotz der mittelfristigen Aussichten habe man sich aber entschlossen, die Erhöhungen nur auf den Umfang zu begrenzen, um den Haushalt 2020 auszugleichen, so Harms. Die in der Zukunft erwarteten Fehlbeträge haben hierauf keinen Einfluss. So ergibt sich für die Gewerbesteuer eine Erhöhung von 20 Prozentpunkten und für die Grundsteuer A/B eine Erhöhung von 40 Prozentpunkten. Insgesamt erwartet die Verwaltung damit Mehreinnahmen in Höhe von 680.000 Euro.

Mit jeder neuen Kita-Gruppe, die an den Start geht (hier die neue Kita am Seegrasweg in Empelde), steigen auch die Personalkosten für die Stadt an. Quelle: Stephan Hartung

„Wenn ein hoher Anteil der kommunalen Ausgaben bereits durch Pflichtaufgaben und dessen Leistungserweiterungen gebunden ist und kein gleichwertiger Ausgleich erfolgt, wird schließlich der Spielraum für die Kommunen, wie bei uns in Ronnenberg, enger“, erklärte Harms die Entwicklung aus ihrer Sicht. Schulz rechnete vor, dass allein die Personalausgaben zum vergangenen Jahr um rund 1,65 Millionen Euro gestiegen seien.

Schulbauten fordern hohe Investitionen

Gleichzeitig stehen in Ronnenberg hohe Investitionen, vor allem für den Bau von Schulen und Kitas, an, für die die Stadt allein für 2020 mit neuen Krediten in Höhe von rund 23,5 Millionen Euro plant. Sollten diese Planungen umgesetzt werden, wird die Gesamtverschuldung noch 2020 mehr als 100 Millionen Euro betragen. Perspektivisch rechnet Schulz für 2023 nach Abschluss der großen Bauvorhaben mit Schulden von rund 138 Millionen Euro.

Trotz des erwarteten Anteils von rund 126 Millionen Euro bei den Investitionskrediten geht Schulz nach heutiger Einschätzung davon aus, „dass ohne weitere Konsolidierungsschritte die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt mittel- und langfristig als gesichert angesehen werden kann“. Mithilfe der Kredite würden entsprechende Vermögenswerte geschaffen. erläuterte der Kämmerer. Die Möglichkeiten eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes würden allerdings durch die Folgekosten für Unterhaltung und Personal zunehmend eingeschränkt, führte Schulz weiter aus.

Die Fraktionen haben nun bis zur nächsten Beratungsfolge in den Fachausschüssen im Februar Zeit zu beraten, in wie weit sie den Vorschlägen der Verwaltung folgen wollen. Die Verabschiedung des Haushaltes ist für Mittwoch, 26. Februar, geplant. Streichungen von Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Klimaschutz und Stadtentwicklung, neue Mobilität und Sicherheit im Ordnungsbereich wie der Freiwillige Feuerwehren zu unterlassen, hält Harms allerdings „mit Blick auf die nächste Generation“ für fatal.

