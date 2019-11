Ronnenberg

Für Franziska Rosenkranz ist die Ronnenberger Sportlergala zu einem ganz besonderen Erlebnis geworden. Mit seiner Stimme hatte die Weetzenerin genau wie rund 1000 andere Leser von HAZ und NP auch an einem Gewinnspiel teilgenommen – und den Hauptpreis gewonnen: eine Reise im Wert von rund 2800 Euro in die Schweiz.

Unabhängig davon ob der Coupon aus der Lokalausgabe der Zeitung für Ronnenberg eingesandt oder die Stimme online abgegeben worden war, hatten alle Teilnehmer die gleichen Chancen. Fünf von ihnen wurden schließlich ausgelost und durften gemeinsam mit einer Begleitung die Gala im Ronnenberger Gemeinschaftshaus besuchen.

Innerhalb dieser kleinen Gruppe im rund 200-köpfigen Publikum im Ronnenberger Gemeinschaftshaus stieg um kurz vor halb neun die Spannung schier ins Unermessliche als als Redaktionsleiterin Sarah Istrefaj nach der Ehrung der besten Jugendmannschaften auf die Bühne kam und den Namen der Gewinnerin aus einem von fünf roten Umschlägen zog.

Teilnahme war Unterstützung für David Otte

Für die Gewinnerin kam das Glück völlig überraschend. „Ich habe gar nicht wegen der Reise an der Wahl teilgenommen“, bekannte Rosenkranz. Kanute David Otte hatte sie vielmehr in einer Whattapp-Gruppe um Unterstützung gebeten.

Jetzt darf sie sich auf eine siebentägige Alpenreise durch die Schweiz für zwei Personen im Wert von mehr als 2800 Euro freuen – zur Verfügung gestellt von der Humboldt Reisewelt, mit der HAZ und NP seit Jahren als Premiumpartner bei Leserreisen zusammenarbeiten. Dazu gehört die Fahrt im klimatisierten Vier-Sterne-Komfort-Reisebus und Übernachtungen in verschiedenen Vier-Sterne-Hotels.

Um die An- und Abreise in die Schweizer Alpen möglichst angenehm zu gestalten, ist jeweils eine Zwischenübernachtung in Schlosshotel in Karlsruhe eingeplant, in dem schon prominente Persönlichkeiten wie Gina Lollobrigida, Sophia Loren und Rock Hudson residierten. Ein Abstecher in die historische Altstadt des benachbarten Heidelberg darf dabei nicht fehlen. Weiter geht es dann nach Lausanne: Im Mövenpick-Hotel wohnt Rosenkranz mit ihrer Begleitung direkt am Ufer des Genfer Sees mit einem fantastischen Ausblick. Von dort aus geht es dann weiter nach Genf, Yvoire, Zürich und Basel.

Von Uwe Kranz