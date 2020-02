Empelde

Polizeibeamte des Polizeikommissariats Ronnenberg sind in der Nacht zu Sonntag auf einen Ford Transit aufmerksam geworden. Das Fahrzeug befuhr gegen 0.25 Uhr die Breite Straße in Empelde. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug fiel den Beamten auf, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Aufgrund eines Atemalkoholwerts von 1,96 Promille war die Aussprache des Fahrzeugführers deutlich unsicherer als dessen vorherige Fahrweise.

Die Beamten nahmen den Mann mit zum Polizeikommissariat an der Hamelner Straße in Ronnenberg. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurden Verfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Seinen Führerschein hatte er wegen anderer Vergehen in der Vergangenheit bereits abgeben müssen.

Von Uwe Kranz