Weetzen

Erfolgreiche Premiere: Der erste Flohmarkt im gesamten Ort Weetzen hat Maßstäbe gesetzt. An der im Dorf bislang einmaligen Verkaufsveranstaltung beteiligten sich am Sonntag mehr als 100 private Händler mit Ständen vor etwa 80 Häusern und Gärten in der ganzen Ortschaft. Etliche Dorfbewohner und unzählige Besucher aus der Umgebung flanierten stundenlang auf den Straßen und Wegen, um sich nach günstigen Second-Hand-Schnäppchen umzuschauen. „Die Aktion wird auf jeden Fall wiederholt“, sagte Mitorganisator Jens Janowski und zog bereits am Mittag eine positive Zwischenbilanz.

Janowski hatte den ersten großen Dorfflohmarkt gemeinsam mit Nora Rosenberg organisiert. „Wir wollten den Menschen nach den ganzen Corona-Lockerungen einfach mal wieder eine Möglichkeit bieten, sich zu begegnen“, begründete Janowski die gemeinsame Initiative. Zu diesem Zeitpunkt hatte er – nur eineinhalb Stunden nach dem Auftakt – vor seinem Garten am Reuterweg schon fast 150 gegrillte Bratwürstchen an flanierende Spaziergänger verkauft. „An der Hauptstraße soll es gleich um 10 Uhr morgens schon proppenvoll gewesen sein“, hatte Janowski erfahren.

Unzählige Dorfbewohner suchen an den Ständen entlang der Ortsdurchfahrt nach Schnäppchen. Quelle: Ingo Rodriguez

Besonders gut besucht waren zwar vor allem die Stände entlang der Ortsdurchfahrt. Aber auch entlang der Engelgasse und bei Janowski am Reuterweg tummelten sich während der vierstündigen Verkaufszeit fast durchgehend etliche Flohmarktbesucher. „Ich habe bestimmt schon 60 Euro eingenommen“, sagte Anwohnerin Jennifer Robotta hinter ihrem Garagenstand am Reuterweg. Sie fand für die Idee der Organisatoren lobende Worte. „Ich mache ja sonst eigentlich bei Flohmärkten nie mit, aber einfach vor der eigenen Haustür ein paar Dinge aus dem Keller zu verkaufen, ist eine tolle Sache“, sagte sie.

Händlerverzeichnis erleichtert die Suche

Auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms hatte sich am Mittag schon ein Fundstück gesichert. „Ich habe ein Geschenk für mein Patenkind gekauft“, verriet Harms. Ein Flohmarkt im ganzen Dorf vor den Haustüren der Anwohner sei eine geniale Idee. Als Besucher werde man von der Masse quasi durch den Ort zu belebten Plätzen gelenkt, sagte Harms.

Die Organisatoren hatten zur Orientierung aber auch ein Händlerverzeichnis mit den jeweiligen Angeboten und Adressen ausgelegt. Auf den Verkaufstischen waren unter anderem Bekleidung, Kinderspielzeug, Bücher, aber auch alte Elektrogeräte sowie die üblichen Klassiker unter den Flohmarktwaren zu finden: Porzellan, Geschirr, Kinderfahrzeuge, Plastikdosen für den Haushalt, Hörbücher, Antiquitäten, Dekorationen und Werkzeug. Standgebühren wurden nicht verlangt.

Nadine Meyer aus Ronnenberg hatte vor dem Haus ihrer Großmutter in Weetzen einen Stand aufgebaut. „Es sind zuletzt so viele Flohmärkte wegen Corona ausgefallen, jetzt kann ich endlich mal wieder ein paar angestaute Sachen verkaufen“, sagte Meyer.

Von Ingo Rodriguez