Ronnenberg

Die Polizei in Hannover sucht nach einem unbekannten Zeugen eines Verkehrsunfalls in Empelde, bei dem eine 14-Jährige leicht verletzt worden ist. Der betreffende Autofahrer hatte seinen Wagen am vergangenen Freitag auf der Berliner Straße vor einem auf die Straße laufenden Mädchen stoppen können. Einem 33-Jährigen auf einer weiteren Fahrspur gelang dies nicht mehr. Er erfasste die 14-Jährige mit seinem Audi A4.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 33-Jährige gegen 14.15 Uhr mit seinem Audi auf der Berliner Straße, aus Richtung Badenstedt kommend, in Richtung Nenndorfer Straße unterwegs. In Höhe der Haltestelle Hermann-Ehlers-Allee rannte die 14-Jährige unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn, um offenbar eine Stadtbahn an der Haltestelle zu erreichen. Ein Pkw-Fahrer konnte noch rechtzeitig halten und einen Zusammenstoß mit dem Mädchen vermeiden. Dem Audi-Fahrer gelang dies nicht mehr. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie später in eine Klinik.

Die Polizei bittet den beschriebenen Autofahrer und mögliche weitere Zeugen, sich unter Telefon (0511) 1091888 beim Verkehrsunfalldienst in Hannover zu melden.

Von Uwe Kranz