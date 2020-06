Empelde

Am frühen Freitagabend haben Polizeibeamte des Kommissariats Ronnenberg in Empelde Kontrollen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz vorgenommen. Dabei fiel einer Streife an der Berliner Straße eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener auf, die bei Erscheinen der Polizeibeamte die Flucht ergriff. Zwei Personen aus der Gruppe konnten die Beamten kontrollieren. Dabei fanden sie bei einem 19-jährigen Empelder eine geringe Menge Cannabis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von Uwe Kranz