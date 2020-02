Empelde

Wegen seiner Fahrweise ist ein VW-Fahrer in der Nacht zu Sonntag einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten erwischten den Fahrer gegen 0.50 Uhr auf der Chemnitzer Straße in Empelde. Bei einer anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Die Polizisten ordneten einen Drogenvortest auf Urinbasis an. Das Ergebnis zeigte, dass der Verdacht richtig war und der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer gesessen hatte.

Dem 20-jährigen Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem leiteten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Empelder ein.

Von Uwe Kranz