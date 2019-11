Ronnenberg

Die Polizei hat in Ronnenberg einen 23-Jährigen erwischt, der ohne Führerschein unterwegs war. Die Beamten haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gegen 1:35 Uhr einen Transporter gestoppt, der in der Straße Hagacker unterwegs war. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle stellten sie fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht den erforderlichen Führerschein hatte. Gegen den Hannoveraner wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von Lisa Malecha