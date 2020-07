Benthe/Empelde

Begeistert von der Streckenführung sind die 27 Teilnehmer einer Motorradtour nach Empelde zurückgekehrt. Einen Sonntag lang waren die Biker zusammen mit dem Benther Ortsbürgermeister Detlef Hüper durch die Region gefahren – dabei lernten sie viele für die meisten Teilnehmer noch unbekannte Nebenstrecken kennen.

Die Tour verlief um den Deister durch das Deister-Sünteltal zur Paschenburg, oberhalb des Ortes Schaumburg. Dort legten die Fahrer mit ihren Maschinen die erste Rast ein und genossen bei Saft und Kuchen die herrliche Aussicht über das Weserbergland.

Nicht weit entfernt setzte der Tross in Großenwieden mit der Seilfähre über die Weser. „Der Fährmann musste zweimal fahren, da nicht alle 27 Motorräder auf die Fähre passten“, erzählt Hüper. Die Mittagspause verbrachten die Biker ganz stilecht im Biergarten am Motorradtreffpunkt Die Kurve.

Gemütliche Auszeit der Biker. Quelle: privat

Anschließend führte die Fahrt durch das Extertal über den Meierberg, am Schloss Schwöbber vorbei und durch Aerzen weiter bis nach Grohnde. Dort nutzten die Motorradfreunde ein weiteres Mal die Hilfe einer Seilfähre um die Weser zu überqueren. Auf der Rückfahrt passierten die Fahrer Coppenbrügge, den Osterwald und Eldagsen. Am Ende erreichten alle Zweirradfahrer wieder wohlbehalten den Ausgangspunkt in Empelde.

Von Uwe Kranz