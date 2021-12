Empelde

Die Unterschrift soll für beide der Beginn einer mehrjährigen Kooperation sein: Am Dienstagnachmittag haben Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke und Telekom-Regionalmanager Alexander Steinhof ihre Unterschrift unter eine Vereinbarung gesetzt, die es zunächst 3700 Haushalten in Empelde ermöglichen soll, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Ihre Signaturen tauschten beide dabei direkt am Zielgebiet, auf dem Parkplatz des Dienstleitungszentrums an der Chemnitzer Straße, aus.

Kooperation ermöglicht kostenlose Anschlüsse bis Ende 2022

Kulisse für den alles andere als symbolischen Akt bot ein magentafarbener Truck des Telekommunikationsunternehmens, der noch bis zum 18. Dezember bereits Werbung für den Ausbau mit schnellem Internet macht. „Die eigentliche Vermarktung beginnt erst im Februar 2022“, verrät Steinhof, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MBit pro Sekunde verspricht. Dabei hängt die tatsächliche Geschwindigkeit nicht wie bei der schwankenden Leistung in einem Kupferkabel von den Übertragungsverlusten oder anderen Randbedingungen ab, sondern lediglich von dem gebuchten Angebot.

„Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind,“ wirbt Steinhof für das Angebot, das sein Unternehmen den Empeldern bis zum 31. Dezember 2022 offen hält. Wie bei anderen Anbietern in anderen Ausbaugebieten ist der Anschluss innerhalb dieser Frist kostenlos – eine Ersparnis von rund 800 Euro. Die Telekom startet in Empelde allerdings ein Modellprojekt, wie Steinhof erklärt. Demnach werden die Kabel in jedem Fall verlegt, ohne dass ein Schwellenwert von Bestellungen erreicht werden müsse.

Für Spätentschlossene: Kabel erhalten an jedem Haus einen Abzweig

Die Telekom gehe einen neuen Weg: Jedes Haus erhalte automatisch einen Abzweig, von dem aus eine spätere Nachinstallation des Hausanschlusses möglich sei. So könne das Angebot bis Ende 2022 offen gehalten werden, obwohl bereits im Frühjahr mit der Verlegung der Kabel begonnen werden soll. Nutzen will das Unternehmen zum einen eigene Leerrohre, die bereits im Stadtgebiet verlegt sind. Andernorts sollen die Kabel auf eigenen Trassen in einer sogenannten Mindertiefe von nur 45 Zentimetern in einem schmalen Graben verlegt werden. Das spart Zeit und Kosten. Ob auch das sogenannte Trenching zum Einsatz kommt, bei dem beim Verlegen der Kabel eine schmale Nut in den Straßenbelag gefräßt wird, sei noch offen.

Wer die schnelle Netzverbindung nutzen möchte muss allerdings selbst aktiv werden. „Der Anschluss kommt nicht allein“, stellt Steinhof fest. „Wir brauchen das Einverständnis der Eigentümer, denn um den Glasfaseranschluss zu verlegen, müssen wir privaten Grund betreten.“ Mieter könnten demnach die Telekom beauftragen, die dann mit den Eigentümern die Verlegung der Kabel bespricht.

Zielgebiet ist der Wohnpark am See im Osten sowie weite Bereiche im Zentrum des Stadtteils rechts und links der Achse Berliner Straße/Ronnenberger Straße. Der Eigenausbau in Empelde ist für Steinhof aber nur der Auftakt für eine Mehrjahresplanung. Bürgermeister Kratzke will vor allem auch den ländlicheren Raum des Stadtgebietes und die Kernstadt mit dem schnellen Internet versorgen. „Wir werden laufend im Gespräch sein. Das ist nur der Startschuss für Ronnenberg“, verspricht er. Er erwartet, dass der Ausbau in den kommenden ein bis zwei Jahren „erheblich vorangeht“.

Informationen zum Glasfaserausbau sind auch im Internet auf telekom.de/glasfaser zu finden.

Von Uwe Kranz