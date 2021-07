Empelde

 An der Marie-Curie-Schule haben aus dem Abiturjahrgang 66 Oberstufenschüler ihre Reifeprüfung bestanden. In der Großsporthalle in Empelde erhielten die Abiturienten der KGS am Freitag aus den Händen ihrer Tutoren in einer feierlichen Zeremonie ihre Abschlusszeugnisse. Sechs Schüler wurden mit der Fachhochschulreife verabschiedet. Sie waren zwar durch die Abiturprüfungen gefallen, können aber nach einem praktischen Jahr ebenfalls studieren.

Katrin Bonke ist die Jahrgangsbeste

Schon vor der Zeugnisübergabe hatte der Gymnasialzweigleiter Dirk Horsten eine Jahrgangsbilanz gezogen: Notendurchschnitt 2,7, fünf Zeugnisse mit einer Eins vor dem Komma, 62 Prozent der scheidenden Gymnasiasten haben jetzt ein Abi mit einer Eins oder Zwei vor dem Komma in der Tasche. Ein besonderes Lob gab es für Katrin Bonke. Ihre Note: 1,7. Sie ist Jahrgangsbeste.

Abitur mit einer Eins vor dem Komma: Alexander Bernhardt (von links), Alina Maria Garbe, Kreshma Feroughi, Lara Mercedes Hellweg und Katrin Bonke sind die Jahrgangsbesten. Quelle: Ingo Rodriguez

KGS-Leiter Kay Warneke gratulierte den Absolventen in seiner Entlassungsansprache vor zahlreichen Eltern sowie Lehrern zu ihren Abschlüssen. Immerhin seien das Abitur und die Fachhochschulreife die beiden höchstmöglichen deutschen Schulabschlüsse, sagte Warnecke. Er sprach auch Eltern und Lehrern seinen Dank für ihren Beitrag aus. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen durften pro Absolvent nur zwei Familienangehörige an der feierlichen Verabschiedung teilnehmen.

KGS-Leiter fordert mehr Wertschätzung für Gesundheit und Umwelt

Der Schulleiter verwies die Abgänger in seiner Rede auch auf wichtige Lehren der Corona-Pandemie und bevorstehende Verantwortungen: Die Krise habe unter anderem gezeigt, dass es nötig sei, künftig vielmehr als bislang Gesundheit und Umwelt wertzuschätzen, sagte Warneke. Er bat die Absolventen, für Zusammenhalt zu kämpfen, sich mit Minderheiten zu solidarisieren, den Blick für Ungerechtigkeiten zu schärfen und sich nicht mit einfachen Wahrheiten zufrieden zu geben. Warneke bezeichnete Zusammenhalt, Familie und Gemeinschaft als wesentliche Einflussfaktoren für Glück. „Glücklich ist man niemals allein“, sagte der KGS-Leiter und gab den scheidenden Schülern einen Rat: „Verlieren Sie nie den Humor und erkennen Sie Momente, die man feiern sollte – wie diesen jetzt.“

KGS verabschiedet 72 Absolventen Die KGS Ronnenberg hat insgesamt 72 junge Leute aus dem gymnasialen Oberstufenjahrgang mit einem Abiturzeugnis oder der Fachhochschulreife verabschiedet: Noah Akhtary, Sidat Alusch, Victoria Anastassiadis, Mustafa Arslan, Yasin Arslan, Rafael Bachmann, Luca Doreen Bensch, Alexander Bernhardt, Katrin Bonke, Katharina Brak, Jonas Brammer, Felix Brünig, Johannes Kasimir Bülow, Paula Magdalena Burkhart, Sena Cetin, Aurora Colazilli, Finn Deckert, Tessa Deegener, Fenja Deiters, Aaron Donak, Noreen Drozella, Deniz Furkan Duran, Juliane Eze, Simon Feldmann, Kreshma Feroughi, Sofia Filippou, Laura Frasch, Antonia Ayla Fuchs, Alina Maria Garbe, Nicolas Gras, Anna-Luisa Hans, Niclas Haß, Monique Hauer, Lara Mercedes Hellweg, Dennis Hoffmann, Nicole Knaub, Carolyn Knölke, Shanice-Marie Knop, Linus Köhler, Crispin Kokott, Hanna Köpp, Rouven Kundrat, Lasse Künzler, Luisa Isabell Laube, Saman Danial Matin, Tara Maulud, Maryam Mazen Mikhael Abro, Lucas Meier, Hana Bahisar Nahas, Calvin Hoang-Dan Nguyen, Mie Petersen, Sophie Marie Restetzki, Joey Rothkegel, Maryam-Iman Saleem, Mathilda Salomon, Lars Sande, Alina Scharf, Maximilian Scharr, Melina Schulze Ramos, Marlena Schulze, Tim Sprengel, Isabelle Strecker, Celine Uhlenbecker, Robin Ian Waßmann, Julia Wilke, Johannes Witchen, Vanessa Witte, Tobias Wons, Jannik Wottke, Bastian Wrede, Lara Zimmermann, Max Zimmermann.

Förderverein lädt Absolventen zu Sektempfang ein

Das ließen sich die überglücklichen Schulabgänger dann auch nicht nehmen. Der Förderverein der Marie-Curie-Schule hatte für den Abschluss der Verabschiedung auf dem Schulhof einen Sektempfang organisiert und spendierte allen Absolventen Bratwürstchen und Crepes. Zu den ersten Gratulanten und Rednerinnen hatte zuvor in der Großsporthalle Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms gezählt.

Von Ingo Rodriguez