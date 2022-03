Empelde

Rund 70 Frauen aus Ronnenberg und der Umgebung sind am Freitagabend in der Aula der Marie-Curie-Schule zu einer Doppelfeier zusammengekommen. Mit der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag wurde gleichzeitig das 30-jährige Bestehen des Frauenzentrums aus dem Jahr 2021 nachgefeiert. Für das Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg – erstes kommunales Frauenzentrum in Niedersachsen – begrüßten Lara Sindt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ronnenberg, und die Leiterinnen des Frauenzentrums der Stadt Ronnenberg, Marion Weber und Beate Janisch, die Gäste.

Frauenzentrum Ronnenberg bietet Rückzugsort

Im September 1991 wurde es mit einem Festakt an der Stillen Straße 8 in Empelde eröffnet. „Bereits zwei Jahre vorher hatten sich auf Initiative der damaligen Frauenbeauftragten Christel Ewert regelmäßig Frauen zu Gesprächskreisen in unterschiedlichen Räumlichkeiten getroffen“, berichtete Sindt. Der Wunsch nach einem eigenen Raum für Frauen und ihre Belange sei immer größer geworden. „Während die Vereine und Kneipen nicht nur zahlenmäßig eher männlich dominierte Aufenthaltsorte waren, gab es für Frauen in Ronnenberg keinen Rückzugsort.“

Frauen im Ehrenamt, aus Politik und Verwaltung seien in der Folge an der Verwirklichung von Niedersachsens erstem kommunalem Frauenzentrum beteiligt gewesen. Namentlich wurde es einer der vier Mütter des Grundgesetzes gewidmet – es heißt seitdem Elisabeth Selbert-Haus. Noch im selben Jahr gründete sich der Verein Frauentreff mit Karin Köpke an der Spitze, die auch heute noch gern vorbeikommt. In den gesamten 31 Jahren war und ist das Frauenzentrum ein reger Treffpunkt für Frauen jeden Alters. Die Stadt Ronnenberg garantiert die Finanzierung und sorgt mit hauptamtlichem Personal dafür, dass Frauen vielfältige Angebote erhalten können. Finanzielle Unterstützung gibt es auch vom Land Niedersachsen.

Ronnenberger Frauenzentrum muss immer wieder Hürden nehmen

Die Organisatorinnen hatten für den besonderen Abend einige Frauen der ersten Stunde zu einer Fragerunde eingeladen. Mit dabei waren Christel Ewert, die erste Frauenbeauftragte der Stadt Ronnenberg (1989 bis 1994) , ihre Nachfolgerin Sybille Bruchmann-Busse (1994 bis 2002), die Gründerin des Vereins Frauentreff, Karin Köpke (1991 bis 2004), und die ehemalige Leiterin Christine Klenner-Pahlke (1998 bis 2011). Sie erzählten nicht nur von den Erfolgen, sondern auch von Hürden, die immer wieder genommen werden mussten.

Christel Ewert erwähnte unter anderem Kränkungen, die sie einstecken mussten. „Wir wurden teilweise belächelt. Unsere Energie war jedoch stärker. Mut im Einklang mit einem strategischen Vorgehen lagen dem Erfolg zugrunde“, sagte die erste Frauenbeauftragte der Stadt Ronnenberg. Sie lobte vor allem die gute Vernetzung von Karin Köpke, Gründerin des Frauentreffs. „Sie kannte Frauen aus der Kirche, sie kannte Parteifrauen, sie kannte einfach alle“, so Ewert. Köpke erinnert sich besonders gern daran, dass auch zahlreiche Migrantinnen den Weg ins Frauenzentrum gefunden haben. „Vor allem das wöchentliche Frühstück und das gemeinsame Kaffeetrinken waren beliebt bei ihnen“, berichtete Köpke, die 13 Jahre lang den Verein Frauentreff geführt hatte.

Gewalt gegen Frauen wird ernster genommen

Ewerts Nachfolgerin fand es toll, sich „ins gemachte Netz“ setzen zu können, zumal es damals das einzige kommunale Frauenzentrum in Niedersachsen gewesen sei. „Der Boden war sozusagen vorbereitet“, sagte Bruchmann-Busse. Ihr oberstes Ziel sei gewesen, die ehrenamtliche Stelle als hauptamtliche zu etablieren. „Das habe ich geschafft, und darauf bin ich ein bisschen stolz“, erzählte sie. Nur deshalb habe auch das Frauenzentrum überlebt. „Damit hat die Stadt eine Kontinuität geschaffen“, erzählt sie.

Die erste pädagogische hauptamtliche Fachkraft im Frauenzentrum war Sabine Lindemann. Nach ihrer Auswanderung nach Hawaii leitete Klenner-Pahlke das Frauenzentrum. Als Schwerpunkt ihrer dreizehnjährigen Tätigkeit bezeichnete sie die Notrufarbeit mit der Beratung der Frauen. Da habe es viele Veränderungen geben. „Die Gewalt an Frauen wurde ernster genommen. Es gab Untersuchungen, es gab Forschungen“, berichtete die Gehrdenerin. Ein großer Fortschritt sei das Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes gewesen.

Als zentrale Anlaufstelle biete die Einrichtung inzwischen unterschiedliche Beratungs-, Hilfs- und Gruppenangebote an – auch in Wennigsen und Gehrden. Geleitet wird das Frauenzentrum seit zehn Jahren von den Diplomsozialpädagoginnen Marion Weber und Beate Janisch.

Von Heidi Rabenhorst