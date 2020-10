Ronnenberg

Im Um die Verkehrssicherheit ihrer Bäume garantieren zu können, schickt die Stadtverwaltung zweimal im Jahr Mitarbeiter des Bauhofes auf Baumschau. Anhand eines im vergangenen Jahr angelegten Katasters wird dabei jeder Baum genau in Augenschein genommen und sein Zustand in einer Tabelle festgehalten. Nach der jüngsten Baumschau ist der Bauhof nun seit Montag dabei, die entsprechende Pflegemaßnahmen umzusetzen. Für gleich 71 Bäume kommt aber jeder Hilfe zu spät. Sie müssen gefällt werden.

Die Ursache dafür, dass die Standsicherheit dieser Bäume nicht mehr gewährleistet ist, liegt nach Angaben der Stadtverwaltung in den drei zurückliegenden niederschlagsarmen und zum Teil auch heißen Sommern seit 2018. So müssen einige Bäume vollständig entfernt werden, da bei ihnen durch Pilzbefall eine Stammfäule aufgetreten ist. Darüber hinaus wurden flachwurzelnde Bäume, beispielsweise Birken, in diesen trockenen Phasen geschwächt.

„Die Fällungen sind unumgänglich“

„Trotz kontinuierlicher Bewässerung und vitalitätssteigernder Maßnahmen seitens der Bauhofmitarbeiter hat die Vitalität und Standsicherheit bei 71 Bäumen insoweit nachgelassen, dass eine Fällung bedauerlicherweise unumgänglich ist“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Nach der Entnahme sollen in den Wintermonaten Ersatzbäume gepflanzt werden, kündigt die Stadt an.

Ergänzend zu den Fällungen werden an weiteren 66 Bäumen in unmittelbarer Nähe von Straßen Arbeiten am so genannten Lichtraumprofil durchgeführt, und aus 68 Bäumen wird Totholz gesägt. Ein Kronenschnitt ist bei 28 Bäumen vorgesehen.

