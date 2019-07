Weetzen​

Wenn man als Konzertbesucher, sein Geld zurückerstattet bekommt, ist das in der Regel kein gutes Zeichen. Dann ist meist etwas schief gelaufen. Wer allerdings Karten für das Konzert der Weetzener Musik Unlimited Big Band beim Dorffest gekauft hat, darf sich freuen. Er bekommt zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten am 6. September den Kaufpreis in Höhe von 10 Euro ausgezahlt. Das Konzerthighlight ist jetzt kostenlos.

Die Sängerinnen der Musik Unlimited Big Band Nicole Kasperek (von links), Kim Bäte und Corinna Fiedler lassen mit ihren beherzten Auftritten den Funken überspringen. (Archiv) Quelle: Ingo Rodriguez

Wie es zu dieser überraschenden Wendung kam? „Entgegen der ursprünglichen Planung können wir nun alle Musikveranstaltungen, die im Rahmen des Dorffests stattfinden, kostenlos anbieten“, sagt Thomas Bensch, Sprecher des Planungsteams. Bei den vielen Veranstaltungen und Aktionen, die es im Jubiläumsjahr bereits gab, kam soviel Geld zusammen, dass die Kassen nun gut gefüllt sind. Ob Mehrgenerationenfest, Laternenumzug oder Musikfrühschoppen –das Programm der 750-Jahr-Feierlichkeiten wurde sehr gut angenommen. Mitunter blieb sogar bei Aktionen, bei denen man damit rechnete draufzulegen, am Ende Geld über.

Alles aus eigener Tasche und Kraft

Für das Planungsteam ist es eine besondere Bestätigung, die Konzerte des Dorffests nun völlig kostenlos anbieten zu können. Es war mit dem Vorsatz angetreten, die gesamten Jubiläumsfeierlichkeiten aus eigener Kraft und der eigenen Tasche zu finanzieren. Wie es aussieht, geht dieser ehrgeizige Plan auf.

Das Dorffest beginnt am Freitag, 6. September. Am ersten Abend (19 Uhr) spielt die Musik Unlimited Big Band, eine Gruppe der Musikvereinigung Weetzen. Am Sonnabend, 7. September, treten The Jetlags auf, am Sonntag, 8. September, Erichs fröhliche Musikanten.

Von Mario Moers