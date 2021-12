Benthe

Die Nikolausaktion am Benther Jugendbauwagen hat auch im zehnten Jahr bei den Kindern für große Freude gesorgt. Es ist im Bergdorf ein liebgewonnener Brauch geworden, dass die Kindergarten- und Grundschulkinder aus dem Ort einen Stiefel oder eine Socke am Jugendbauwagen abgeben und am nächsten Tag gefüllt – oder besser gesagt zusammen mit einer gefüllten Tüte – abholen. Während die Tüten im vergangenen Jahr den Kindern kontaktlos vor die Haustür gestellt worden sind, ist der Bauwagen diesmal wieder zum alten Vorgehen zurückgekehrt.

Jugendrotkreuz hilft beim Hygienekonzept

Die Abgabe am Sonntag versüßte das Jugendrotkreuz Benthe-Empelde mit heißem Kakao und Apfelwaffeln zum Mitnehmen. „Das Jugendrotkreuz hat uns außerdem bei der Planung und der Umsetzung des Hygienekonzeptes geholfen, das wir im Vorfeld beim Gesundheitsamt der Region eingerichtet haben“, erzählt Maack. Das mache das Team für jede Veranstaltung des Bauwagens.

Am Montag war es dann soweit: Die Kinder holten ihre Socken und Stiefel wieder direkt am Jugendbauwagen ab. Und die Freude war nicht nur bei den Kindern riesig. Auch der Jugendbauwagenleiterin Lisa Maack war – trotz Maske – die Freude ins Gesicht geschrieben. Ihre Augen strahlten. „Im Laufe der Jahre sind des immer mehr Kinder geworden, die sich an der Aktion beteiligen“, sagte Maack, die die Nikolausaktion bereits zum zehnten Mal organsiert hat. „Hatten 2012 nur 18 Kinder mitgemacht, waren es nun bereits 85 aus dem gesamten Ort“, sagte sie erfreut über die große Resonanz.

Oskar (9) zeigt seiner Mutter Ellen Kraft die Nikolaustüte. Quelle: Heidi Rabenhorst

Viele Sponsoren unterstützen die Aktion

Immer erfolgreicher ist Maack auch bei den Sponsoren. Den Weihnachtsbaum am Bauwagen spendete diesmal die Firma Albrecht Dienstleistungen aus Barsinghausen, die auch Kekse und kleine Schokoweihnachtsmänner für die Nikolaustüten beisteuerte. In den Tüten befanden sich außerdem Keksausstecher von der Firma Backefix und Zitronen von Edeka Cramer. „Damit können die Kinder selbst aktiv werden und Kekse backen“, erklärte Maack. Auch eine Anleitung, wie sich die Kinder eine heiße Zitrone machen können, wurde beigelegt. Und für jedes Kind gab es erneut eine Freikarte für das Wisentgehege in Springe.

Auch Oskar war gekommen, um sich sein Geschenk abzuholen. Der Neunjährige erhielt viel für seinen gut geputzten Stiefel. „Nicht alle Stiefel waren so schön geputzt“, räumte Maack ein und lobte den Jungen, der sich besonders über die Freikarte für das Wisentgehege freute. Gespannt auf den Inhalt der Tüte waren auch die Geschwister Clemens (10) und Clara. „Bestimmt sind wieder ganz tolle Sachen dabei“, sagte David. Im nächsten Jahr feiert der Bauwagen zehnjähriges Jubiläum. „Hoffentlich ist Corona dann kein Thema mehr“, sagte Maack.

Von Heidi Rabenhorst