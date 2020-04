Linderte

Zwei Jahre haben die Linderter bereits in die Planung für die 900-Jahr-Feier investiert. Das Programm für das Wochenende um den 26., 27. und 28. Juni 2020 stand: ein Festgottesdienst, ein Umzug durch den Ort, verschiedene Kinderaktionen, Autoscooter, Kaffeetafel und jede Menge ausgelassene Feierei. Am Sonntag sollte es zum Abschluss ein gemeinsames Katerfrühstück geben.

All das fällt nun zumindest für dieses Jahr ins Wasser. „Wir sagen das Fest aber nicht ab, wir verschieben es“, sagt Bürgermeister Karsten Erbelding. Um genau ein Jahr. Die Feier soll nachgeholt werden vom 25. bis zum 27. Juni 2021.

Möglicherweise großes Fest gemeinsam mit der Feuerwehr

Vielleicht, sagt der Bürgermeister, werde sie dann sogar noch größer, als sie es in diesem Jahr geworden wäre. „Die Feuerwehr wird dann nämlich 120 Jahre alt“, berichtet Erbelding. Momentan stünde die Idee im Raum, die beiden Feiern miteinander zu verbinden und ein großes Fest für alle daraus zu veranstalten.

Dass das Fest für dieses Jahr abgesagt werden musste, empfindet Erbelding zwar als sehr schade, er sehe aber keine andere Möglichkeit. „Etwa ein Drittel der Menschen, die gekommen wären, gehört aufgrund des Alters zur Risikogruppe“, sagt er. Darauf müsse Rücksicht genommen werden.

Die Feier zu veranstalten, wäre unverantwortlich

Außerdem könne niemand dafür garantieren, dass in einem Festzelt an den Abstandsregelungen festgehalten werde. Es sei schlicht unverantwortlich, die Feier in diesem Jahr zu veranstalten. Diese Entscheidung habe der Ortsrat getroffen, so der Bürgermeister.

Die Banner und Plakate sollen demnächst entsprechend aktualisiert werden. „Wir werden über das Datum was rüber kleben“, erzählt der Erbelding weiter. Er hoffe auf das Verständnis aller Bürger in Linderte, der Vereine und des Festwirts. Auch für ihn sei das kein einfacher Schritt. Deshalb betont er noch einmal: „Wir sagen nicht ab. Wir verschieben.“

Von Janna Silinger