Ronnenberg

Eine neue Betreuungseinrichtung für Senioren entsteht derzeit im Ortskern von Ronnenberg. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eröffnet in einem Wohn- und Geschäftshaus am Ihmer Tor eine Tagespflege. Ab April will der ASB-Kreisverband Hannover-Land/ Schaumburg in der ersten Etage auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern Plätze für bis zu 15 Senioren anbieten – mit eigener Küche, frisch zubereitetem Essen und zunächst sechs Mitarbeitern. „In den Räumen wird noch ein neues Farbkonzept umgesetzt, für März ist der Einzug geplant, und am 1. April wird eröffnet“, kündigte ASB-Geschäftsführer Jens Meier jetzt vor der Unterzeichnung des Mietvertrages an.

Für den ASB-Kreisverband ist es ein weiteres Angebot. Auch am Hauptstandort in Barsinghausen betreibt der ASB neben einer stationären Einrichtung für Senioren auch einen Pflegedienst sowie eine Tagespflege. Außerdem gibt es an zahlreichen weiteren Standorten unterschiedliche Einrichtungen des Kreisverbandes. Mit dem neuen Angebot in Ronnenberg soll nach Angaben des ASB-Geschäftsführers künftig auch der Bedarf an Tagespflegeplätzen in den Ortschaften sowie in der näheren Umgebung gedeckt werden. Es gebe bereits einige Anfragen, berichtet Meier.

Jens Meier (links), der ASB-Vorsitzende Friedbert Mordfeld und Christiane Bohrßen präsentieren den künftigen Aufenthaltsraum. Quelle: Ingo Rodriguez

Eigentümerin freut sich über Nachmieter

Christiane Bohrßen, Eigentümerin der Immobilie, freut sich über den künftigen Mieter. Sie habe für die seit etwa einem halben Jahr leerstehenden Räume sehr bewusst nach einer geeigneten Nachfolgelösung gesucht. „Das ASB-Angebot passt gut in das Gesamtkonzept des Standortes“, sagt Bohrßen. Bis zum vergangenen Juni sei auch eine Tagespflege der Vormieter gewesen. Die Betreiber aus Seelze hätten diese Einrichtung nach einer Umstrukturierung aufgegeben. Der Standort sei für Senioren und deren Angehörige ideal – „mit benachbarter Fußpflege, Krankengymnastik, Ergotherapie, Zahn- und Hausarzt“, sagt die Eigentümerin. Sie hatte im Jahr 2011 auf dem Grundstück an der Kreuzung mit der Empelder Straße eine geerbte Hofstelle abreißen und das Wohn- und Geschäftshaus errichten lassen.

Im Eingangsbereich des Gebäudes erinnert ein Stein an die frühere Hofstelle. Quelle: Ingo Rodriguez

Frühere Eröffnung scheitert an Corona-Pandemie

Ursprünglich hatte der ASB geplant, die neue Tagespflege unmittelbar nach dem Auszug des Vormieters im vergangenen Juli zu eröffnen. „Es sollte ein nahtloser Übergang werden, aber wegen der Corona-Pandemie und zwischenzeitlich angeordneter Notgruppen mit kleineren Größen war eine Neueröffnung nicht sinnvoll“, sagt Meier. Ab April sollen nun aber bis zu 15 Senioren von einem Fahrdienst morgens in die Tagespflege gebracht und dort individuell betreut werden. Unter den sechs Mitarbeiterinnen seien examinierte Pflegekräfte, Betreuungskräfte und eine Hauswirtschafterin. Künftig sollen auch Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) und für den Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) angeboten werden.

Von Ingo Rodriguez